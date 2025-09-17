الغرفة الفتية الدوليّة تنظم ملتقى spark up الريادي في طرطوس

DSC03329 الغرفة الفتية الدوليّة تنظم ملتقى spark up الريادي في طرطوس

طرطوس-سانا

أقامت الغرفة الفتيّة الدوليّة اليوم ملتقى Spark Up الريادي في مبنى نقابة المهندسين بطرطوس؛ بهدف تعزيز ونشر ثقافة ريادة الأعمال لدى فئة الشباب وتشجيعهم على تطوير وتحويل أفكارهم إلى مشروعات خاصة.

DSC03343 الغرفة الفتية الدوليّة تنظم ملتقى spark up الريادي في طرطوس

وقالت الرئيسة المحلية للغرفة الفتية الدولية في طرطوس رناد حسن: إن الملتقى يسعى للإجابة عن تساؤلات واستفسارات الشباب، و إغناء معلوماتهم للانطلاق بالأفكار الريادية، إضافة إلى أنه يشكل مساحة للحوار والنقاش وبناء العلاقات وفرصة للتعلم والحصول على التوجيه والدعم، وبناء شبكة تواصل مع الجهات الداعمة للشباب في قطاع ريادة الأعمال.

من جهتها أوضحت مديرة مشروع spark up إباء الشيخ، أن المشروع يستهدف الطلاب والخريجين وكل من يمتلك فكرة ريادية لكنه يفتقد للطريقة لتنفيذها، مشيرة إلى أن المشروع يقوم على مراحل عدة لبناء أساس من الأفكار والمفاهيم الريادية لتطبيقها، ومساعدة المهتمين بالريادة في أي فكرة تُطرح أو مشروع يساعد المجتمع المحلي.

بدوره أشار مؤسس مركز ” تريند” للتدريب والابتكار في اللاذقية محمد شموط، إلى أهمية ومحورية الملتقى لدعم الاقتصاد المحلي والوطني في ظل الوضع الراهن، لأنه يعتمد على طاقة وأفكار وإبداع الشباب في حل المشكلات المجتمعية، وتحويل الأفكار إلى مشروعات تجارية في المستقبل، داعياً الجميع من شركات ومؤسسات وأفراد إلى الاتجاه للريادة لتغيير الواقع الاقتصادي وتحسينه.

وشارك فادي علان مؤسس تطبيق ” سيارة ” تجربته الشخصية في الريادة، متحدثاً عن الصعوبات في آلية العمل بالبداية، ووجه رسالة إلى الشباب الطموح بضرورة العمل بجد طالما أن الفكرة موجودة، ولا يجب التوقف عند رأس المال.

DSC03344 الغرفة الفتية الدوليّة تنظم ملتقى spark up الريادي في طرطوس
DSC03352 الغرفة الفتية الدوليّة تنظم ملتقى spark up الريادي في طرطوس
