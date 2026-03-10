نقابة المهندسين الزراعيين توقع مذكرة تفاهم مع شركة “الفرادة” لتطوير الكفاءات الوطنية

دمشق-سانا

وقعت نقابة المهندسين الزراعيين في سوريا مع شركة “الفرادة لحلول الأعمال الإدارية محدودة المسؤولية”، مذكرة تفاهم لتطوير عمل الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزيتهم في سوق العمل الزراعي.

وتتضمن المذكرة التي وقعت، اليوم الثلاثاء، في مقر النقابة المركزية بدمشق، تنفيذ أنشطة متخصصة في نقل المعرفة والخبرات العلمية والتدريبية الزراعية، والارتقاء بمهارات الكوادر البشرية في الجوانب الإدارية والتسويقية والهندسية.

تبادل الخبرات

تنص بنود المذكرة على نقل المعرفة والخبرات التطبيقية في مجالات إدارة وهندسة العمليات الزراعية الحديثة، والاطلاع على أفضل الممارسات المهنية الدولية، والاستفادة من الخبرات الوطنية والأجنبية في تطوير القطاع الزراعي.

كما تشمل تطوير برامج تدريبية تهدف إلى تعزيز الكفاءة المهنية للمهندسين الزراعيين، مع التركيز على دعم حديثي التخرج وإعدادهم لمتطلبات سوق العمل.

ومما تتضمنه المذكرة كذلك، إجراء برامج تدريبية متخصصة حول تنسيق الحدائق، وأنظمة الري الحديثة، والإدارة الزراعية، وربط هذه المعارف مباشرة باحتياجات سوق العمل.

بناء قدرات المهندسين

أكد نقيب المهندسين الزراعيين مصطفى المصطفى في تصريح لـ سانا، أهمية هذا التعاون في بناء قدرات المهندسين الزراعيين، وتنمية معارفهم المهنية بالاستفادة من التجارب الأخرى، وبما ينسجم مع احتياجات السوق المحلية.

ولفت المصطفى، إلى أن الجانبين سيعملان على تنمية المعرفة المهنية على مستوى فروع النقابة في المحافظات، وفق برامج متعددة مستندة إلى أفضل الممارسات الدولية، ونشر الوعي الزراعي بصورة عامة من خلال خبراء متخصصين.

وتعد “الفرادة لحلول الأعمال الإدارية محدودة المسؤولية” شركة سورية تقدم استشارات وبرامج تدريبية متكاملة لدعم وتطوير الموارد البشرية ونقل الخبرات العلمية والتطبيقية في العلوم الإدارية والهندسية.

وتركز الشركة على تطبيق أفضل الممارسات في تشكيل البرامج التدريبية الحديثة ودعم الشباب، لتحويل الأفكار إلى مشاريع إدارية وهندسية مستدامة.