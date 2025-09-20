سوريا وتركيا تبحثان تنفيذ اتفاق تدريبي وتفعيل التعاون الأمني والإنتربول

photo 2025 09 20 13 38 54 سوريا وتركيا تبحثان تنفيذ اتفاق تدريبي وتفعيل التعاون الأمني والإنتربول

دمشق-سانا

بحث معاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية اللواء عبد القادر طحان مع نائب وزير الداخلية التركي منير كارال أوغلو، سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، وذلك خلال زيارة رسمية تناولت ملفات تدريب الكوادر وتعزيز التعاون الأمني بين البلدين.

وتناول اللقاء متابعة تنفيذ الاتفاق الموقع بين وزير الداخلية السوري ونظيره التركي، والمتعلق بإيفاد عدد من العاملين في وزارة الداخلية إلى تركيا لتلقي تدريبات تخصصية في مجالات أمنية متعددة، بما يسهم في تطوير الأداء ورفع الجاهزية.

كما ناقش الجانبان مشاركة سوريا في معرض أدوات الأمن الداخلي إلى جانب بحث آليات تفعيل التعاون مع منظمة الإنتربول الدولي داخل سوريا، بما يساهم في تعزيز العمل الأمني المشترك ومكافحة الجريمة المنظمة.

photo 2025 09 20 13 38 33 سوريا وتركيا تبحثان تنفيذ اتفاق تدريبي وتفعيل التعاون الأمني والإنتربول
photo 2025 09 20 13 38 49 سوريا وتركيا تبحثان تنفيذ اتفاق تدريبي وتفعيل التعاون الأمني والإنتربول
photo 2025 09 20 13 38 51 سوريا وتركيا تبحثان تنفيذ اتفاق تدريبي وتفعيل التعاون الأمني والإنتربول
photo 2025 09 20 13 38 53 سوريا وتركيا تبحثان تنفيذ اتفاق تدريبي وتفعيل التعاون الأمني والإنتربول
محافظة دمشق تدعو أصحاب الإشغالات الطرقية إلى إزالتها خلال يومين
جنبلاط: الاعتداءات الإسرائيلية على دمشق استهداف للأمن الوطني السوري
التأمينات الاجتماعية تعزز حضورها في معرض دمشق الدولي بخدمات مباشرة وتوعوية
آبار جديدة لرفد شبكات المياه في ريف درعا
الدفاع المدني يستجيب لأكثر من 726 حادث سير منذ بداية العام الحالي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك