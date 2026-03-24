قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة الشمالي

photo 2026 03 24 11 51 28 قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة الشمالي

القنيطرة-سانا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، باتجاه قرية أوفانيا بريف القنيطرة الشمالي.

وأفاد مراسل سانا بأن 4 آليات تابعة للاحتلال، قامت بنصب حاجز عند مدخل الكسارات في قرية عين البيضا على الطريق الواصل بين بلدة جباثا الخشب وقرية أوفانيا، فيما نفذت 5 آليات أخرى جولة في محيط البلدة والقرية، قبل أن تنسحب من المنطقة.

وكانت قوة مشاة للاحتلال مؤلفة من 30 جندياً، توغّلت أمس الإثنين في محيط منطقة سد رويحينة بريف المحافظة الشمالي.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات، وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي تتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي.

شركات التطوير العقاري والهندسة في معرض دمشق الدولي: مساهمة في بناء سوريا الجديدة
رئيس هيئة المنافذ السورية: اتفاق ميناء طرطوس سيحدث نقلة نوعية في التجارة
حملة لزراعة أشجار حراجية في بلدة مسحرة بريف القنيطرة
وزير الخارجية يستقبل المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك
“سؤال وجواب” فعالية دينية بالقنيطرة لتعزيز الوعي بأحكام الصيام
