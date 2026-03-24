قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة الشمالي

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، باتجاه قرية أوفانيا بريف القنيطرة الشمالي.

وأفاد مراسل سانا بأن 4 آليات تابعة للاحتلال، قامت بنصب حاجز عند مدخل الكسارات في قرية عين البيضا على الطريق الواصل بين بلدة جباثا الخشب وقرية أوفانيا، فيما نفذت 5 آليات أخرى جولة في محيط البلدة والقرية، قبل أن تنسحب من المنطقة.

وكانت قوة مشاة للاحتلال مؤلفة من 30 جندياً، توغّلت أمس الإثنين في محيط منطقة سد رويحينة بريف المحافظة الشمالي.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات، وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي تتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي.