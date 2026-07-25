وزارة الدفاع تعزي أسر ضحايا الحادث الذي وقع على طريق دير الزور-دمشق

دمشق-سانا
أعربت وزارة الدفاع اليوم السبت عن خالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر ضحايا حادث السير الأليم الذي وقع على طريق دير الزور–دمشق وأودى بحياة عدد من المواطنين ورجال الأمن.
وأكدت الوزارة على معرفاتها الرسمية استمرار العمل لإجلاء المصابين وتأمين نقلهم جوياً لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وشهد طريق دير الزور – دمشق في وقت سابق اليوم، حادث سير مروعاً جراء تصادم حافلتي نقل ركاب، ما أدى إلى وفاة 35 شخصاً وإصابة 30 آخرين، وأرسلت وزارة الدفاع عدداً من الحوامات للمشاركة بعمليات الإجلاء الطبي للمصابين والضحايا، إلى مشفى حمص العسكري، إضافة إلى استنفار منظومة الإسعاف والطوارئ، ورفع جاهزية المشافي في المحافظات المعنية لاستقبال المصابين، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.