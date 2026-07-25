وزارة الدفاع تعزي أسر ضحايا الحادث الذي وقع على طريق دير الزور-دمشق

photo 20 2026 07 25 14 44 15 1 وزارة الدفاع تعزي أسر ضحايا الحادث الذي وقع على طريق دير الزور-دمشق

دمشق-سانا

أعربت وزارة الدفاع اليوم السبت عن خالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر ضحايا حادث ‏السير الأليم الذي وقع على طريق دير الزوردمشق وأودى بحياة عدد من ‏المواطنين ورجال الأمن.

وأكدت الوزارة على معرفاتها الرسمية استمرار العمل لإجلاء المصابين وتأمين ‏نقلهم جوياً لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.‏

وشهد طريق دير الزور – دمشق في وقت سابق اليوم، حادث سير مروعاً جراء تصادم حافلتي نقل ركاب، ما أدى إلى وفاة 35 شخصاً وإصابة 30 آخرين، وأرسلت وزارة الدفاع عدداً من الحوامات للمشاركة ‏بعمليات الإجلاء الطبي للمصابين والضحايا، إلى مشفى حمص ‏العسكري، إضافة إلى استنفار منظومة الإسعاف والطوارئ، ورفع جاهزية المشافي في المحافظات المعنية لاستقبال المصابين، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

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