وزارة الدفاع تعزي أسر ضحايا الحادث الذي وقع على طريق دير الزور-دمشق

دمشق-سانا

أعربت وزارة الدفاع اليوم السبت عن خالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر ضحايا حادث ‏السير الأليم الذي وقع على طريق دير الزور–دمشق وأودى بحياة عدد من ‏المواطنين ورجال الأمن.

وأكدت الوزارة على معرفاتها الرسمية استمرار العمل لإجلاء المصابين وتأمين ‏نقلهم جوياً لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.‏

وشهد طريق دير الزور – دمشق في وقت سابق اليوم، حادث سير مروعاً جراء تصادم حافلتي نقل ركاب، ما أدى إلى وفاة 35 شخصاً وإصابة 30 آخرين، وأرسلت وزارة الدفاع عدداً من الحوامات للمشاركة ‏بعمليات الإجلاء الطبي للمصابين والضحايا، إلى مشفى حمص ‏العسكري، إضافة إلى استنفار منظومة الإسعاف والطوارئ، ورفع جاهزية المشافي في المحافظات المعنية لاستقبال المصابين، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

