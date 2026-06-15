محافظ السويداء يتفقد سير الامتحانات لطلاب شهادة التعليم الأساسي في جرمانا

ريف دمشق-سانا



تفقّد محافظ السويداء مصطفى البكور، اليوم الإثنين، سير العملية الامتحانية لطلاب شهادة التعليم الأساسي من محافظة السويداء، في مراكزهم الامتحانية بمدينة جرمانا في ريف دمشق.



وذكرت محافظة السويداء على التلغرام، أن المحافظ اطلع برفقة مدير تربية ريف دمشق فادي نزهت، ورئيس مجلس مدينة جرمانا ثائر أبو رسلان، على أجواء الامتحانات والخدمات المقدمة للطلاب.



وكانت الحكومة السورية اتخذت إجراءات لتأمين وصول طلاب محافظة السويداء إلى امتحانات الشهادات العامة، عبر تخصيص مراكز امتحانية بديلة، وتأمين وسائل نقل لهم، فيما أعلنت المحافظة تكفلها بنقل الطلاب ذهاباً وإياباً بإشراف مباشر