مساعدات إنسانية تصل دير الزور دعماً لمتضرري الفرات ‏

IMG 20260528 WA0066 copy مساعدات إنسانية تصل دير الزور دعماً لمتضرري الفرات ‏

دير الزور-سانا

وصلت اليوم الخميس قافلة مساعدات إنسانية تضم 11 شاحنة سيرتها منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، تحمل مواد ‏إغاثية للعائلات المتضررة جراء ارتفاع منسوب نهر الفرات في دير الزور، واضطرار الكثير منهم لترك بيوتهم إلى أماكن ‏أكثر أماناً.‏

وبيّن مدير إدارة الكوارث والعمليات في المنظمة طارق الأشرف في تصريح لـ سانا أن القافلة تحمل 9 آلاف بطانية و300 ‏فرشة و1650 سلة، بالشراكة مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.‏

وبيّن الأشرف أن فرق الهلال الأحمر العربي السوري تعمل منذ اللحظات الأولى على تقييم الأوضاع الإنسانية للعائلات، ‏والتدخل لتأمين استمرار وسلامة الخدمات الحيوية، بالتنسيق مع محافظة دير الزور ووزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، ‏وتجهيز مركزي إيواء بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.‏

وخلال الأيام الماضية، شهد منسوب نهر الفرات ارتفاعاً ‏واضحاً، ‏نتيجة زيادة كميات ‏المياه الممررة عبر السدود ‌‏المقامة ‌‏عليه ‏حيث مرر الجانب التركي ‏نحو 2000 متر ‏مكعب في ‏الثانية، مع فتح ‏جميع بوابات المفيض، ‏وفق ما ‏ذكر المدير العام ‌‏لمؤسسة سد الفرات هيثم ‏بكور.‏

توزيع 167 حقيبة مدرسية على طلاب مدرسة في قرية عين عيشة بريف القنيطرة -فيديو
الحرارة أعلى من معدلاتها والجو سديمي مغبر في أغلب المناطق الداخلية
الحرارة أعلى من معدلاتها وأجواء ربيعية معتدلة بشكل عام
تحت شعار “قوتنا بوحدتنا”… إطلاق حملة تبرع “الكسوة بتستاهل” مساء اليوم
مديرية أوقاف دير الزور تنظم مهرجاناً دعوياً في ساحة الساعة وسط المدينة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك