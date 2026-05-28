مساعدات إنسانية تصل دير الزور دعماً لمتضرري الفرات ‏

دير الزور-سانا

وصلت اليوم الخميس قافلة مساعدات إنسانية تضم 11 شاحنة سيرتها منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، تحمل مواد ‏إغاثية للعائلات المتضررة جراء ارتفاع منسوب نهر الفرات في دير الزور، واضطرار الكثير منهم لترك بيوتهم إلى أماكن ‏أكثر أماناً.‏

وبيّن مدير إدارة الكوارث والعمليات في المنظمة طارق الأشرف في تصريح لـ سانا أن القافلة تحمل 9 آلاف بطانية و300 ‏فرشة و1650 سلة، بالشراكة مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.‏

وبيّن الأشرف أن فرق الهلال الأحمر العربي السوري تعمل منذ اللحظات الأولى على تقييم الأوضاع الإنسانية للعائلات، ‏والتدخل لتأمين استمرار وسلامة الخدمات الحيوية، بالتنسيق مع محافظة دير الزور ووزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، ‏وتجهيز مركزي إيواء بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.‏

وخلال الأيام الماضية، شهد منسوب نهر الفرات ارتفاعاً ‏واضحاً، ‏نتيجة زيادة كميات ‏المياه الممررة عبر السدود ‌‏المقامة ‌‏عليه ‏حيث مرر الجانب التركي ‏نحو 2000 متر ‏مكعب في ‏الثانية، مع فتح ‏جميع بوابات المفيض، ‏وفق ما ‏ذكر المدير العام ‌‏لمؤسسة سد الفرات هيثم ‏بكور.‏

