المنافذ البرية والجمارك السورية تحضر لاستلام المنافذ الحدودية بالحسكة

دمشق-سانا

بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي، مع مبعوث رئاسة الجمهورية لمتابعة تطبيق بنود اتفاق الـ 29 من كانون الثاني مع “قسد”، العميد زياد العايش، آلية استلام الهيئة للمنافذ الحدودية في محافظة الحسكة، وذلك خلال اجتماع عُقد في مقر الهيئة بدمشق أمس الإثنين.

وجرى خلال الاجتماع، مناقشة سبل إعادة تنظيم هيكلية المنافذ بما ينسجم مع الأنظمة والإجراءات المعتمدة لدى الهيئة، تمهيداً لدمجها ضمن منظومة العمل المؤسسية فيها.

كما جرى بحث الخطوات الفنية والإدارية اللازمة لضمان انتقال إدارة هذه المنافذ بشكل منظّم يسهم في تعزيز كفاءة العمل فيها، وتوحيد الإجراءات المعتمدة، إضافة إلى رفع مستوى الخدمات المقدّمة للمسافرين وحركة البضائع.

وتم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان حسن تنفيذ الاتفاق، بما يدعم استقرار عمل المنافذ الحدودية، ويعزز دورها في تنظيم حركة العبور والتبادل التجاري وفق الأطر القانونية والإدارية المعتمدة.

وكانت الحكومة السورية أعلنت في الـ 29 من كانون الثاني الفائت، الاتفاق مع “قسد” على وقف إطلاق النار، ضمن اتفاق شامل، مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين، ودخول قوات الأمن إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي، وتسلّم الدولة جميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ.