‏ جلسة “منوعات جامعية” في معرض دمشق الدولي للكتاب… نقاشات لغوية تعزّز الوعي بالعربية

0L9A3902 ‏ جلسة "منوعات جامعية" في معرض دمشق الدولي للكتاب… نقاشات لغوية تعزّز الوعي بالعربية

دمشق-سانا

نظّمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي للكتاب اليوم الأحد، جلسة حوارية بعنوان “منوعات جامعية” تضمنت محاضرتين: الأولى بعنوان “الأخطاء في اللغة العربية”، والثانية “اللغة العربية… حالها ومآلها”.

أنواع الأخطاء اللغوية وأسبابها

0L9A3925 ‏ جلسة "منوعات جامعية" في معرض دمشق الدولي للكتاب… نقاشات لغوية تعزّز الوعي بالعربية

وخلال محاضرتها، أوضحت الدكتورة هديل أبو أذان من جامعة دمشق أن الأخطاء اللغوية تتنوع بين النحويّة والإعرابية والصرفية والدلالية والإملائية، مشددةً على ضرورة الانتباه عند قراءة القرآن الكريم، لأن الخطأ في هذا السياق يغيّر المعنى ويؤثر في العقيدة.

وبيّنت أبو أذان أن أسباب الخطأ اللغوي تغيّرت عبر الزمن، فبعد أن كان الاختلاط بالأعاجم سبباً رئيسياً قديماً، أصبحت التكنولوجيا والعولمة اليوم من أبرز العوامل المؤثرة، مؤكدة أن حماية اللغة مسؤولية مشتركة بين الفرد والمجتمع والمؤسسات.

العربية في حالة استقرار

0L9A3952 ‏ جلسة "منوعات جامعية" في معرض دمشق الدولي للكتاب… نقاشات لغوية تعزّز الوعي بالعربية

ومن جامعة حماة، تحدث الدكتور محمد عبدو فلفل عن أهمية الوعي اللغوي السليم الذي يفضي إلى تصور دقيق لمكانة العربية، موضحاً أن اللغة العربية في حالة استقرار ولا خوف عليها من الاندثار، لأن عوامل ثباتها أقوى بكثير من عوامل ضعفها.

وتأتي هذه المحاضرات المتخصصة في إطار دور معرض دمشق الدولي للكتاب كمنصة ثقافية وعلمية تسعى إلى إثراء الحوار المعرفي، وربط الجامعات والمؤسسات الأكاديمية بالمجتمع، عبر طرح قضايا لغوية وفكرية تمسّ الواقع التعليمي والثقافي.

0L9A3875 scaled ‏ جلسة "منوعات جامعية" في معرض دمشق الدولي للكتاب… نقاشات لغوية تعزّز الوعي بالعربية
0L9A3929 scaled ‏ جلسة "منوعات جامعية" في معرض دمشق الدولي للكتاب… نقاشات لغوية تعزّز الوعي بالعربية
0L9A3931 scaled ‏ جلسة "منوعات جامعية" في معرض دمشق الدولي للكتاب… نقاشات لغوية تعزّز الوعي بالعربية
0L9A3948 scaled ‏ جلسة "منوعات جامعية" في معرض دمشق الدولي للكتاب… نقاشات لغوية تعزّز الوعي بالعربية
0L9A4012 scaled ‏ جلسة "منوعات جامعية" في معرض دمشق الدولي للكتاب… نقاشات لغوية تعزّز الوعي بالعربية
0L9A3968 scaled ‏ جلسة "منوعات جامعية" في معرض دمشق الدولي للكتاب… نقاشات لغوية تعزّز الوعي بالعربية
0L9A3986 scaled ‏ جلسة "منوعات جامعية" في معرض دمشق الدولي للكتاب… نقاشات لغوية تعزّز الوعي بالعربية
0L9A3990 scaled ‏ جلسة "منوعات جامعية" في معرض دمشق الدولي للكتاب… نقاشات لغوية تعزّز الوعي بالعربية
0L9A4017 scaled ‏ جلسة "منوعات جامعية" في معرض دمشق الدولي للكتاب… نقاشات لغوية تعزّز الوعي بالعربية


إعادة تفعيل النيابة العامة في عدلية مصياف بريف حماة
قوى الأمن الداخلي تضبط عصابة سرقة وتستعيد مسروقات 4 منازل في الرقة
قوات الأمن الداخلي تدخل ناحية الشيوخ بريف حلب
وسط انتشار الأمن العام.. أشرفية صحنايا تعود إلى حياتها الطبيعية
إحباط تهريب 498 كفّاً من الحشيش و198 ظرفاً من الحبوب المخدرة قادمة من لبنان
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك