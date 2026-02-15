‏ جلسة “منوعات جامعية” في معرض دمشق الدولي للكتاب… نقاشات لغوية تعزّز الوعي بالعربية

دمشق-سانا

نظّمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي للكتاب اليوم الأحد، جلسة حوارية بعنوان “منوعات جامعية” تضمنت محاضرتين: الأولى بعنوان “الأخطاء في اللغة العربية”، والثانية “اللغة العربية… حالها ومآلها”.

أنواع الأخطاء اللغوية وأسبابها

وخلال محاضرتها، أوضحت الدكتورة هديل أبو أذان من جامعة دمشق أن الأخطاء اللغوية تتنوع بين النحويّة والإعرابية والصرفية والدلالية والإملائية، مشددةً على ضرورة الانتباه عند قراءة القرآن الكريم، لأن الخطأ في هذا السياق يغيّر المعنى ويؤثر في العقيدة.

وبيّنت أبو أذان أن أسباب الخطأ اللغوي تغيّرت عبر الزمن، فبعد أن كان الاختلاط بالأعاجم سبباً رئيسياً قديماً، أصبحت التكنولوجيا والعولمة اليوم من أبرز العوامل المؤثرة، مؤكدة أن حماية اللغة مسؤولية مشتركة بين الفرد والمجتمع والمؤسسات.

العربية في حالة استقرار

ومن جامعة حماة، تحدث الدكتور محمد عبدو فلفل عن أهمية الوعي اللغوي السليم الذي يفضي إلى تصور دقيق لمكانة العربية، موضحاً أن اللغة العربية في حالة استقرار ولا خوف عليها من الاندثار، لأن عوامل ثباتها أقوى بكثير من عوامل ضعفها.

وتأتي هذه المحاضرات المتخصصة في إطار دور معرض دمشق الدولي للكتاب كمنصة ثقافية وعلمية تسعى إلى إثراء الحوار المعرفي، وربط الجامعات والمؤسسات الأكاديمية بالمجتمع، عبر طرح قضايا لغوية وفكرية تمسّ الواقع التعليمي والثقافي.



‏