اللجنة العليا للانتخابات تستمر بقبول طلبات الترشح لأعضاء الهيئات الناخبة لدائرتي الرقة والطبقة

دمشق-سانا

تستمر اللجنة العليا للانتخابات بقبول طلبات الترشح لأعضاء الهيئات الناخبة عن دائرتي الرقة والطبقة لليوم الثاني على التوالي.

وقال المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري نوار نجمة في تصريح لـ سانا: تستمر اللجنة العليا للانتخابات بقبول طلبات الترشح لأعضاء الهيئات الناخبة عن دائرتي الرقة والطبقة لليوم الثاني على التوالي حيث يخصص لدائرة الرقة 3 مقاعد ولدائرة الطبقة مقعد واحد في مجلس الشعب، ويحق لكل أعضاء الهيئات الناخبة الواردة أسماؤهم في القوائم النهائية الترشح لعضوية مجلس الشعب.



وأكد نجمة أن العملية الانتخابية في محافظة الرقة مستمرة وفق المواد الأساسية والتعليمات التنفيذية للنظام الانتخابي المؤقت وستنطلق الحملات الانتخابية مباشرة بعد إغلاق باب الترشح.



وأضاف نجمة: من المتوقع إجراء عملية التصويت خلال الأسبوع القادم ويعقبها فتح باب الطعون على النتائج.



يتبع..