محاضرة في ملتقى حمص الثقافي تستعرض جذور نشأة الدولة السورية الحديثة

حمص-سانا

من سؤال نشأة الدولة السورية الحديثة وما رافقها من تحديات، افتتح ملتقى حمص الثقافي للبحوث والدراسات أمس الأربعاء أولى فعالياته في مديرية الثقافة بحمص، بمحاضرة للباحث التاريخي الدكتور عبد الرحمن البيطار حملت عنوان “نشأة الدولة السورية ومشكلاتها”، وذلك بحضور عدد من الأدباء والباحثين والمهتمين بالشأن الثقافي والفكري.

الملتقى، الذي ينظمه اتحاد الكتاب العرب- فرع حمص، يتضمن أربع فعاليات تقام خلال شهر تموز الجاري، بينها فعاليتان بالتعاون مع مديرية الثقافة، وفعالية بالشراكة مع رابطة الخريجين الجامعيين.

وتناولت المحاضرة عدداً من الإشكاليات التي واجهت الدولة السورية في علاقاتها مع دول الجوار، حيث أكد البيطار أن فهم الجذور التاريخية شرط أساسي لفهم الواقع الراهن، قائلاً: “كل مشكلة تعاني منها الدولة لا يمكن حلها دون معرفة جذورها”، داعياً إلى الاهتمام بقراءة التاريخ والبحث فيه بوصفه علماً يصنع الذاكرة الوطنية.



رئيسة فرع حمص لاتحاد الكتاب العرب عبير النحاس أوضحت في تصريح لـ سانا، أن الملتقى يسعى إلى استضافة شخصيات علمية وفكرية تمتلك خبرات يحتاجها المجتمع، ولا سيما في الموضوعات المرتبطة بتاريخ سوريا ونشأة دولتها الحديثة، مشيرةً إلى أهمية إشراك الجمهور والباحثين والشباب في مثل هذه اللقاءات، لما لها من دور في رفع مستوى الوعي وتعزيز الاهتمام بالبحث التاريخي.

من جانبه، بيّن الدكتور عبد الرحمن البيطار أن المحاضرة تناولت الظروف التاريخية والسياسية التي رافقت تكوين الدولة السورية الحديثة، لافتاً إلى أن كثيرين، بمن فيهم بعض المثقفين، لا يملكون إلا معرفة محدودة بهذه المرحلة وما حملته من تحديات.

وأشار البيطار إلى أن السياسات الاستعمارية كان لها أثر واضح في رسم حدود الدولة السورية الحالية، إضافة إلى محاولات تقسيم سوريا إلى دويلات، وهي محاولات لم تنجح، لكنها تركت آثاراً سياسية واجتماعية ما زالت حاضرة حتى اليوم.

ومن بين الحضور، أعربت مهدية الحلاق عن استفادتها من المحاضرة، لما قدمته من إضاءة على تاريخ سوريا منذ مراحله الأولى وصولاً إلى العصر الحديث، وعلى المشكلات التي رافقت نشأة الدولة السورية وسبل فهمها.

كما ثمّنت التعاون بين مديرية الثقافة واتحاد الكتاب العرب في تنظيم هذه الفعاليات، معربةً عن أملها بأن تتناول اللقاءات المقبلة موضوعات تتعلق بتاريخ سوريا الحديث والمعاصر، ولا سيما خلال السنوات الأخيرة.

ويأتي ملتقى حمص الثقافي للبحوث والدراسات ضمن جهود اتحاد الكتاب العرب في حمص لإغناء المشهد الثقافي في المحافظة، وتعزيز الحوار بين الباحثين والمثقفين والجمهور، بما يسهم في ترسيخ الوعي الوطني واستعادة الذاكرة التاريخية.