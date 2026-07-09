بدء إنشاء وتجهيز قسم جراحة قلب الأطفال في مستشفى ابن رشد بحلب

دمشق-سانا

بدأ مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، بالتعاون مع وزارة الصحة السورية أعمال إنشاء وتجهيز قسم جراحة قلب الأطفال في مستشفى ابن رشد لأمراض القلب والجراحة بمدينة حلب، وذلك بدعم وتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن هذا القسم سيوفّر الرعاية الصحية الملحة للأطفال المصابين بأمراض القلب، ما يعزز قدرة المستشفى على تشخيص أمراض القلب لدى الأطفال، وعلاجها وإدارتها.

وأشارت الوزارة إلى أن المشروع لا يقتصر على الجانب الإنشائي والتجهيزي، بل يتضمن برنامجاً تدريبياً شاملاً يشرف عليه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، ويستهدف الأطقم الطبية والفنية والكوادر المعنية، ويركز على الاستخدام الفعّال للمعدات المتطورة وآليات الصيانة الوقائية، بهدف بناء القدرات المحلية وضمان استمرارية تشغيل الأجهزة على المدى الطويل، بما يعزز جودة واستدامة تقديم الخدمات الصحية للأطفال.

وأوضحت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي في إطار مشروع “دعم مستشفيات الأطفال في شمال سوريا بمعدات طبية متخصصة للعناية المشددة ورعاية القلب والجراحة”، الذي يهدف إلى بناء المساهمة في الإطار الاستراتيجي للأمم المتحدة في سوريا للفترة 2022-2026، والهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بـ “الصحة الجيدة والرفاه”.