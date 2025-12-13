رئيس هيئة التميز والإبداع لـ سانا: إلغاء قيصر يدعم البحث العلمي في سوريا

دمشق-سانا

أكد رئيس هيئة التميز والإبداع في سوريا الدكتورشادي العظمة أن تصويت مجلس النواب الأمريكي لصالح إلغاء “قانون قيصر” يُعد خطوة مهمة نحو إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجبه، وهو ما يفتح آفاقاً جديدة أمام مسار البحث العلمي، ويدعم جهود التميز والإبداع في مختلف المجالات.

وأشار العظمة في تصريح لمراسل سانا اليوم إلى أن الانفتاح على سوريا وإزالة كل القيود التي تفرضها العقوبات سيتيح للباحثين بيئة ملائمة لإجراء تجاربهم العلمية، ويعزز مسيرة التميز العلمي، ويفتح المجال أمام التعاون والشراكات الدولية، بما في ذلك المشاركة في مشاريع الاتحاد الأوروبي وبرامج التبادل الأكاديمي.

وبيّن رئيس الهيئة أن إلغاء القيود والعقوبات سيسهم في تمكين الجامعات ومراكز البحث من تنفيذ برامج مبتكرة وتجهيز مختبرات متقدمة، ما يرفع مستوى البحث العلمي والتميز الأكاديمي في المؤسسات التعليمية السورية.

وأوضح العظمة أن رفع العقوبات سيمكّن الباحثين من الحصول على تجهيزات ومعدات مخبرية متطورة لم تكن متاحة سابقاً، ما يعزز القدرة على إجراء التجارب العلمية وتطوير المشاريع البحثية في شتى المجالات، ولا سيما في العلوم الحيوية والتقنيات الحديثة.

وكان مجلس النواب الأمريكي صوّت في العاشر من شهر كانون الأول الجاري بالأغلبية لصالح إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر”، الذي أُقرّ في كانون الأول 2019 لمعاقبة النظام البائد على جرائم الحرب التي ارتكبها بحق الشعب السوري خلال سنوات الثورة.