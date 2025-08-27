مسيرة في حمص تندد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

حمص-سانا

نظمت حملة “سوريون مع فلسطين” فرع حمص اليوم، مسيرة شعبية بمشاركة فعاليات أهلية وشبابية، تنديداً بمجازر الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق أهالي قطاع غزة وفلسطين المحتلة.

ورفع المشاركون في المسيرة التي انطلقت من دوار الجامعة وصولاً إلى ساحة الساعة الجديدة، الأعلام الفلسطينية والسورية، ورددوا شعارات تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتدين المجازر وجرائم الحرب، واستهداف المدنيين والصحفيين.

وأكد عضو مجلس إدارة حملة “سوريون مع فلسطين” نضال مشارقة في تصريح لمراسل سانا، أن الهدف من هذه الفعالية إرسال رسالة واضحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، بأن الشعب السوري يقف إلى جانب إخوته في فلسطين، ويدين الجرائم المرتكبة بحق الأبرياء، مطالباً حكومات العالم بالضغط على إسرائيل لوقف المجازر اليومية المرتكبة بحق أهالي قطاع غزة.

وأوضح مشارقة أن المسيرة تعبّر أيضاً عن الرفض المطلق لاستهداف الاحتلال للأراضي السورية، واعتداءاته المتكررة وانتهاكه سيادة سوريا.

بدورها، أكدت غانية الأبرش من فريق الحملة، أهمية الاستمرار في تنظيم الوقفات والمسيرات والمظاهرات في مختلف المحافظات السورية، دعماً لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة، مشددة على أن السكوت عن الجرائم الصهيونية هو تواطؤ مع القاتل، وأن مقاومة الاحتلال واجب وطني وإنساني.

وشهدت المسيرة تفاعلاً واسعاً من المشاركين الذين أعربوا عن إدانتهم للعدوان المتواصل على قطاع غزة، وجرائم الاحتلال الإسرائيلي في سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدين وقوفهم مع القضية الفلسطينية حتى تحرير الأرض وعودة الحقوق الى أصحابها.

وتأتي هذه الفعالية في سياق سلسلة من المسيرات والمظاهرات التي تشهدها المحافظات السورية، تضامناً مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.