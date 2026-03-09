وزير الدفاع يعلن بدء تقييم شامل لضباط الجيش العربي السوري

دمشق-سانا

أعلن وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة، أن الوزارة بدأت مرحلة جديدة من العمل التنظيمي والعسكري، تقوم على تقييم شامل لضباط الجيش العربي السوري، وفق معايير وإجراءات معتمدة، وذلك بعد الانتهاء من دمج جميع التشكيلات ضمن هيكلية الجيش.

وأكد اللواء أبو قصرة عبر منصة (X) اليوم الإثنين، أن هذه الخطوة تأتي في إطار بناء وتطوير الجيش على أسس عسكرية وعلمية حديثة، مشيراً إلى أنها بداية لمرحلة تطويرية جديدة تُمنح فيها المسؤوليات والرتب على أسس ومعايير عسكرية.

في سياق متصل، عقدت لجنة التقييم بقيادة رئيس هيئة الأركان العامة اللواء علي النعسان، ورئيس هيئة العمليات العميد حمزة حميدي، لقاءً مع عدد من الضباط لتوضيح المعايير والإجراءات المعتمدة قبيل خضوعهم لعملية التقييم الشامل.