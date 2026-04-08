الحرارة أدنى من معدلاتها وفرصة لأمطار فوق مناطق متفرقة بسوريا

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع قليلاً في بعض المناطق، مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 2-5 درجات مئوية في أغلب المناطق، باستثناء المنطقة الساحلية تكون حول معدلاتها أو أدنى بقليل.

وأفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن الجو نهار اليوم الأربعاء، يكون غائماً جزئياً إلى غائم بشكل عام، مع بقاء فرصة لهطولات مطرية فوق مناطق متفرقة من البلاد، وتكون الهطولات خفيفة إلى متوسطة الشدة وعلى فترات، ومصحوبة بالرعد وحبات البرد أحياناً، وخاصة على المناطق الشمالية.

ليلاً، تستمر فرص الهطولات المطرية في أجزاء من المنطقة الساحلية والشمالية والجزيرة مع هطولات غزيرة أحياناً في منطقة الجزيرة، ويستمر الجو بارداً نسبياً بشكلٍ عام، وخاصة في المرتفعات الجبلية، ويحذر من تشكل الضباب في أجزاء من المنطقة الوسطى خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية في المنطقة الشرقية والبادية، وغربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها الـ 60 كم/سا، وخاصة على المرتفعات الساحلية والجنوبية والوسطى، وتثير الغبار في المناطق الجنوبية الشرقية والشرقية، أما البحر فمتوسط إلى عالي ارتفاع الموج ليلاً.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: