“إفطار الأخوّة السورية التركية” فعالية رمضانية في بلدة برج إسلام باللاذقية

اللاذقية-سانا

احتضنت بلدة برج إسلام في محافظة اللاذقية مساء أمس الخميس على شاطئ قرية صليب التركمان في ريف المحافظة الشمالي، فعالية رمضانية بعنوان “إفطار الأخوّة السورية التركية”، شارك بها عدد من المسؤولين وممثلون عن منظمات مدنية، إضافة إلى عدد من الشخصيات التركية.

وأكد محافظ اللاذقية محمد عثمان في تصريح لمراسل سانا، أن الفعالية مبادرة تسهم في تعزيز العلاقات الإنسانية بين المجتمعات، مشيراً إلى أهميتها في جمع الشعبين السوري والتركي وتقوية الروابط بينهما في أجواء رمضانية تعكس روح التضامن والتقارب.

بدوره أوضح مدير المنطقة الشمالية في محافظة اللاذقية مصطفى جولحة في تصريح مماثل، أن إقامة مأدبة الإفطار في بلدة برج إسلام، في منطقة جبل التركمان، تأتي تأكيداً على عمق العلاقات التاريخية والاجتماعية بين الشعبين السوري والتركي، معرباً عن أمله في تعزيز هذه العلاقات وتطويرها مستقبلاً.

من جانبها لفتت صانعة المحتوى حمراء التركية، إلى أنها جاءت من مدينة إسطنبول للمشاركة في هذه الفعالية، معبّرة عن سعادتها بالأجواء الرمضانية في اللاذقية التي جمعت الشعبين السوري والتركي، في ظل ما تشهده سوريا بعد التحرير من فعاليات وأنشطة تعزز التقارب وتوطد العلاقات بين الشعبين.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من الأنشطة الاجتماعية والثقافية التي تشهدها المنطقة خلال شهر رمضان، وتهدف إلى تعزيز التواصل المجتمعي وترسيخ القيم الإنسانية المشتركة بين الشعوب.

