البكور: الحكومة السورية تواصل تسهيل إدخال الطحين والمساعدات الإنسانية إلى السويداء

دمشق-سانا

أكد محافظ السويداء مصطفى البكور استمرار الجهود الحكومية لتأمين مادة الطحين في المحافظة، مشيراً إلى أن الأزمة الأخيرة في توافر الطحين كانت مفتعلة، وتهدف إلى تغطية قضايا أخرى داخل السويداء، نافياً وجود أي منع أو إغلاق أمام دخول المواد الغذائية.

وفي مقابلة مع قناة الإخبارية السورية الليلة، أوضح البكور أن النقص في مادة الطحين يعود إلى تراجع المساعدات الإنسانية التي كانت تصل سابقاً، إلى جانب معوقات داخلية ناجمة عن ضعف التنسيق مع بعض الجهات، وأضاف: إن القوافل التجارية متوافرة، والتجار مستعدون لاستيراد الطحين، إلا أن هناك من يعرقل التواصل مع الحكومة لتأمين وصول المادة إلى المطاحن والأفران.

وأشار إلى أن مطحنة السويداء تستقبل سنوياً كميات كبيرة من الحبوب، يتم طحنها وبيعها للأفران، مؤكداً وجود لجنة قانونية تتابع صرف الأموال الخاصة بالطحين، وأن جميع التعاملات المالية تتم بشكل منظم عبر مؤسسة الحبوب.

ولفت البكور إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في بعض التعقيدات الإدارية والخلافات التي تعرقل استيراد الحنطة بشكل منتظم، محمّلاً مسؤولية الأزمة لتصرفات بعض الشخصيات التي ترفض التعاون مع الحكومة، مؤكداً أن هناك رقابة صارمة لمنع التلاعب بالأسعار أو الاحتكار.

وفيما يخص تأمين الطريق بين دمشق والسويداء، أشار إلى أن وزارتي الداخلية والدفاع تعملان على تأمين حركة القوافل التجارية والمساعدات الإنسانية، من خلال ترتيبات أمنية وحواجز ونقاط مراقبة لضمان سلامة النقل.

ونفى المحافظ ما يُروّج من إشاعات حول إسكان عشائر في بيوت الدروز، مؤكداً وحدة أبناء السويداء من مختلف الطوائف والقبائل، وقدرتهم على تجاوز الصعوبات وتعزيز التعايش.

وختم البكور بالقول: إن المحافظة تفتح صفحة جديدة مع الأهالي، داعياً إلى تجاوز الخلافات والعمل المشترك لتأمين احتياجات الناس وتحقيق الاستقرار والتنمية في السويداء.