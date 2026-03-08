الزكاة فريضة شرعية وأداة تنموية.. محور ورشة حوارية بحماة

حماة-سانا

أقامت مديرية الأوقاف بحماة اليوم الأحد، بالتعاون مع الجمعية الوطنية السورية للاقتصاد والإدارة، ورشة حوارية بعنوان “الزكاة فريضة شرعية وأداة تنموية”، وذلك على مدرج مجلس مدينة حماة.

وتضمنت محاور الورشة محاضرات حول التوعية بأهمية الزكاة وفوائدها على الصعيد المجتمعي، وآليات الانتقال بالزكاة من الإطعام والإغاثة إلى التنمية المحلية.

وأوضح مدير الأوقاف بحماة معاذ ريحان لمراسل سانا، أن الورشة ضمت مجموعة من الأكاديميين مع الصناعيين والتجار لمعرفة كيف تكون الزكاة أداة تنمية لمجتمع خرج من حرب طويلة استنزفت قدراته، مبيناً أن حضور هذا العدد الكبير من المختصين والباحثين ساهم في إغناء هذه الورشة على أمل إقامة ورشات لاحقة لتعزيز ما تم طرحه حالياً.

مدير مالية حماة فايز رشيد، أشار إلى أن الورشة تناولت المشروعات الصغيرة وخصائصها وأهميتها وعلاقتها بالزكاة، وكيف يمكن لأصحاب رؤوس الأموال الضخمة من خلال أداء فريضة الزكاة أن يسهموا في تبني مشروع معين يكون له دور مهم في التخفيف من الفقر والبطالة، وتشغيل أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع.

بدوره، بيّن رئيس الجمعية الوطنية للاقتصاد والإدارة زاهر الشيرازي الصباغ، أهمية هذه الورشة النوعية لأنها طرحت فكرة أن الزكاة ليست للإطعام والإكساء فقط، وإنما هي لتنمية المجتمع من خلال دعم المشروعات التنموية الصغيرة والمتناهية الصغر.

وتأتي الورشة ضمن سلسلة الفعاليات التي دأبت مديرية الأوقاف بحماة على إقامتها بهدف توحيد الخطاب الديني، وتكريس العمل الدعوي في المساجد وحلقات العلم.