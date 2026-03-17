بأكثر من 200 متسابق.. انطلاق المسابقة القرآنية الأولى في تل رفعت

حلب-سانا

أطلق مكتب الأوقاف في مدينة تل رفعت بريف حلب، اليوم الثلاثاء، المسابقة القرآنية السنوية الأولى من نوعها في المنطقة بالتعاون مع أوقاف حلب وشعبة أوقاف أعزاز ضمن فعاليات شهر رمضان المبارك.

وأوضح المشرف القرآني في مكتب أوقاف تل رفعت، يوسف العمر، في تصريح لـ سانا، أنّ المسابقة شهدت إقبالاً واسعاً، حيث تجاوز عدد المشاركين 200 متسابق ومتسابقة من الحفاظ والمجازين، وبين العمر أن المسابقة تشمل حفظ كامل القرآن الكريم وحفظ نصفه (15 جزءاً)، مع تخصيص فئات مستقلة لكلّ من الذكور والإناث.

من جانبه، أشار رئيس لجنة الاختبارات في المسابقة، محمد سامر الحمصي، إلى أن المسابقة تجري تحت إشراف لجان تحكيم متخصصة لضمان الدقة والشفافية في التقييم، وأكد الحمصي أن المنافسة تشهد مستويات قوية تعكس مدى الاهتمام الشعبي والمؤسساتي بتعليم القرآن الكريم وعلومه في المنطقة.

وفي لقاءات مع المشاركين، عبّر المتسابق أيمن حاج مصطفى عن اعتزازه بالعودة إلى مدينة تل رفعت وتفعيل الأنشطة القرآنية فيها بعد سنوات من التهجير، معتبراً أن هذه الاختبارات تشكّل دافعاً قوياً للحفاظ لتطوير مهاراتهم، فيما أكد المتسابق محمد نور خالد الحجي أن القيمة الحقيقية للمسابقة تكمن في تعزيز الارتباط بالقرآن الكريم وتطبيقه سلوكاً وعملاً.

ومن المقرر أن يختتم المهرجان القرآني بتكريم الفائزين الأوائل في مختلف الفروع، تقديراً لجهودهم وتشجيعاً للناشئة على التمسك بالقيم الأخلاقية واللغوية التي يكرسها كتاب الله.

وكانت وزارة الأوقاف أقامت في شهر تشرين الأول الماضي المرحلة النهائية للمسابقة القرآنية الكبرى في دمشق، بعد مراحل تمهيدية شارك فيها آلاف المتسابقين من مختلف المحافظات، وتأهل لهذه المرحلة 372 متسابقاً، ونالت حلب المرتبة المرتبة الأولى فيها بفوز 43 متسابقاً.