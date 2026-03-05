وزير الطوارئ يبحث مع هيئة العدالة الانتقالية بناء أرشيف وطني لتوثيق الذاكرة الوطنية

دمشق-سانا

بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، مع فريق الذاكرة الوطنية في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، سبل التعاون في توثيق الذاكرة الوطنية المتعلقة بحالات الطوارئ والكوارث، وحفظ الشهادات والوثائق، بما يسهم في بناء أرشيف وطني يدعم مسار العدالة الانتقالية، ويعزز حق المجتمع في المعرفة والحقيقة.

وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي عقد اليوم الخميس، في مبنى الوزارة بدمشق، أهمية التنسيق وتبادل الخبرات، بما يضمن حفظ الذاكرة الوطنية وتوثيق الجهود المبذولة في مواجهة الأزمات، بما يخدم مسار العدالة، ويصون حقوق الأجيال القادمة.

يذكر أن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تأسست بموجب المرسوم الرئاسي رقم (20) الصادر في الـ 17 من أيار 2025، بهدف الكشف عن الحقائق المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام البائد، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتعاون مع الجهات المعنية، وتعويض الضحايا عن الأضرار التي لحقت بهم، وتكريس مبادئ عدم التكرار، والمصالحة الوطنية.