مباحثات سورية مع منظمة العمل الدولية لدعم مبادرة إنهاء المخيمات

دمشق-سانا

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات مع نائبة المدير الإقليمي للمكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية للدول العربية كلير كوريتيل، سبل تعزيز حضور المنظمة في سوريا، وآفاق توسيع التعاون المشترك في المجالات الاجتماعية وسوق العمل.

وتناول اللقاء المشترك الذي عقد في مبنى الوزارة، إطلاق مشاريع مشتركة اعتباراً من الشهر القادم، دعماً لتنفيذ المرسوم رقم 59 لعام 2026، الخاص بإنهاء المخيمات وتأمين مناطق العودة، وتهيئة البنى التحتية في المناطق المدمرة.

وناقش الجانبان، سبل تكثيف الجهود لإزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية لعمالة الأطفال، إلى جانب تفعيل الحوار الاجتماعي بين العمال وأصحاب العمل، بما يدعم تطوير بيئة العمل وتعزيز الشراكة بين مختلف الأطراف المعنية.

وكانت الوزيرة قبوات بحثت في الثاني من حزيران الجاري مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية “جيليبرت هونغبو”، آفاق التعاون المشترك في مجال التدريب والتشغيل، وذلك على هامش مشاركتها في أعمال الدورة الـ 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة في جنيف بسويسرا.