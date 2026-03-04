قوّة للاحتلال الإسرائيلي تتوغّل في وادي الرقاد بريف درعا الغربي

درعا /4/3/2026/سانا

توغلت قوّة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، في منطقة وادي الرقاد بريف درعا الغربي.

وذكر مراسل سانا في درعا أنّ القوّة المؤلفة من 7 آليات عسكرية دخلت الوادي، ونصبت حاجزاً على جسر الرقاد، فيما تمركزت 6 آليات أخرى عند بوابة تل أبو الغيثار، بالتزامن مع انتشار جنود الاحتلال على الطريق الممتد من بوابة التل حتى أول طريق وادي الرقاد المقابل لبلدتي جملة وصيصون.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أمس أربعة أشخاص من قريتي عين العبد والأصبح في ريف القنيطرة الجنوبي.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أيّ أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال.