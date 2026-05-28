وزير الطاقة: إجراءات استباقية لحماية المنشآت المائية وخطة استجابة متكاملة لتقليل الأضرار ‏

دمشق-سانا
أكد وزير الطاقة محمد البشير أن جميع السدود والمنشآت المائية في سوريا بحالة فنية آمنة ومستقرة حيث تم اتخاذ إجراءات استباقية لحماية المنشآت ومحطات الضخ والتجهيزات الفنية، مشيراً إلى أن الفرق المشتركة تعمل على تنفيذ خطة استجابة متكاملة للتعامل مع الواقع المائي الحالي وتقليل الأضرار إلى الحد الأدنى.
خطة استجابة متكاملة
وحول تطورات ارتفاع منسوب نهر الفرات، لفت الوزير البشير في تصريح لسانا، اليوم الخميس، إلى أن مؤسسات الوزارة والهيئة العامة للموارد المائية ومؤسسات المياه بالتنسيق مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث والدفاع المدني والمجتمع المحلي تعمل على تنفيذ خطة استجابة متكاملة للتعامل مع الواقع المائي الحالي وتقليل الأضرار إلى الحد الأدنى.
وبيّن الوزير البشير عدم وجود أي خطر إنشائي على السدود أو البوابات أو المنظومة التشغيلية حيث تواصل الكوادر الفنية أعمال المراقبة والمتابعة بشكل مستمر، مشيراً إلى أن الإجراءات الاستباقية التي نفذتها الوزارة لحماية المنشآت، شملت فك بعض المعدات والمحركات ونقلها إلى أماكن آمنة قبل وصول المياه إليها، حفاظاً عليها وضمان سرعة إعادة الخدمة عند انخفاض المناسيب.
حالة مائية استثنائية
وقال وزير الطاقة: “ما نشهده اليوم يُعد حالة مائية استثنائية لم تشهدها المنطقة منذ أكثر من ثلاثين عاماً، نتيجة غزارة الموسم المطري وارتفاع التدفقات الواردة من الجانب التركي” مبيناً أن كوادر الوزارة موجودة ميدانياً في مختلف المناطق المتأثرة، وتتابع بشكل مباشر مع المحافظات والجهات المعنية جميع التطورات والإجراءات اللازمة لحماية المواطنين والمنشآت العامة.
دعماً لدير الزور
ولفت الوزير البشير إلى توجيه الصهاريج والورشات والآليات من عدد من المحافظات دعماً لمحافظة دير الزور، بهدف ضمان استمرار وصول مياه الشرب والخدمات الأساسية إلى الأهالي والمرافق الحيوية.
وأشار وزير الطاقة إلى أن المعلومات الفنية الحالية تشير إلى استمرار التدفقات المرتفعة القادمة من الجانب التركي حتى مساء يوم الأحد، على أن تبدأ بعدها بالانخفاض التدريجي وفق المعطيات المتوافرة حتى الآن.
وأكد وزير الطاقة أنه منذ اللحظة الأولى لارتفاع الوارد المائي في نهر الفرات، تتابع الوزارة بكل مؤسساتها وفرقها الفنية الواقع الميداني على مدار الساعة، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وغرف الطوارئ في المحافظات.
المتابعة الميدانية
وأشار الوزير إلى المتابعة الميدانية لأعمال السدود والموارد المائية ومحطات المياه وخطط الطوارئ الجارية في المحافظات المتأثرة، وجاهزية الورشات والكوادر الفنية وآليات الاستجابة على أرض الواقع.
وشدد الوزير على أن سلامة الأهالي وحماية المنشآت الحيوية واستمرار الخدمات الأساسية أولوية مطلقة، وجميع المؤسسات والكوادر المعنية مستمرة بعملها واستنفارها الكامل حتى تجاوز هذه المرحلة بأمان.
وكانت وزارة الطاقة أعلنت اليوم أن موجة التدفق الجديدة الـ 1600 م3 لمياه نهر الفرات، بدأت بالدخول في الساعات الأخيرة إلى الحدود الإدارية لمحافظة دير الزور من منطقة الجزرات، ما سيؤدي إلى ارتفاع منسوب مياه النهر من 70 – 100 سم.