وزير الطاقة: إجراءات استباقية لحماية المنشآت المائية وخطة استجابة متكاملة لتقليل الأضرار ‏

دمشق-سانا ‏

أكد وزير الطاقة محمد البشير أن جميع السدود والمنشآت المائية في سوريا بحالة فنية آمنة ومستقرة حيث تم اتخاذ ‏إجراءات استباقية لحماية المنشآت ومحطات الضخ والتجهيزات الفنية، مشيراً إلى أن الفرق المشتركة تعمل على تنفيذ خطة ‏استجابة متكاملة للتعامل مع الواقع المائي الحالي وتقليل الأضرار إلى الحد الأدنى.‏

خطة استجابة متكاملة

وحول تطورات ارتفاع منسوب نهر الفرات، لفت الوزير البشير في تصريح لسانا، اليوم الخميس، إلى أن مؤسسات الوزارة ‏والهيئة العامة للموارد المائية ومؤسسات المياه بالتنسيق مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث والدفاع المدني والمجتمع المحلي ‏تعمل على تنفيذ خطة استجابة متكاملة للتعامل مع الواقع المائي الحالي وتقليل الأضرار إلى الحد الأدنى.‏

وبيّن الوزير البشير عدم وجود أي خطر إنشائي على السدود أو البوابات أو المنظومة التشغيلية حيث تواصل الكوادر الفنية ‏أعمال المراقبة والمتابعة بشكل مستمر، مشيراً إلى أن الإجراءات الاستباقية التي نفذتها الوزارة لحماية المنشآت، شملت فك ‏بعض المعدات والمحركات ونقلها إلى أماكن آمنة قبل وصول المياه إليها، حفاظاً عليها وضمان سرعة إعادة الخدمة عند ‏انخفاض المناسيب.‏

حالة مائية استثنائية

وقال وزير الطاقة: “ما نشهده اليوم يُعد حالة مائية استثنائية لم تشهدها المنطقة منذ أكثر من ثلاثين عاماً، نتيجة غزارة ‏الموسم المطري وارتفاع التدفقات الواردة من الجانب التركي” مبيناً أن كوادر الوزارة موجودة ميدانياً في مختلف المناطق ‏المتأثرة، وتتابع بشكل مباشر مع المحافظات والجهات المعنية جميع التطورات والإجراءات اللازمة لحماية المواطنين ‏والمنشآت العامة.‏

دعماً لدير الزور

ولفت الوزير البشير إلى توجيه الصهاريج والورشات والآليات من عدد من المحافظات دعماً لمحافظة دير الزور، بهدف ‏ضمان استمرار وصول مياه الشرب والخدمات الأساسية إلى الأهالي والمرافق الحيوية.‏

وأشار وزير الطاقة إلى أن المعلومات الفنية الحالية تشير إلى استمرار التدفقات المرتفعة القادمة من الجانب التركي حتى ‏مساء يوم الأحد، على أن تبدأ بعدها بالانخفاض التدريجي وفق المعطيات المتوافرة حتى الآن.‏

وأكد وزير الطاقة أنه منذ اللحظة الأولى لارتفاع الوارد المائي في نهر الفرات، تتابع الوزارة بكل مؤسساتها وفرقها الفنية ‏الواقع الميداني على مدار الساعة، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وغرف الطوارئ في المحافظات.‏

المتابعة الميدانية

وأشار الوزير إلى المتابعة الميدانية لأعمال السدود والموارد المائية ومحطات المياه وخطط الطوارئ الجارية في المحافظات ‏المتأثرة، وجاهزية الورشات والكوادر الفنية وآليات الاستجابة على أرض الواقع.‏

وشدد الوزير على أن سلامة الأهالي وحماية المنشآت الحيوية واستمرار الخدمات الأساسية أولوية مطلقة، وجميع المؤسسات ‏والكوادر المعنية مستمرة بعملها واستنفارها الكامل حتى تجاوز هذه المرحلة بأمان.‏

وكانت وزارة الطاقة أعلنت اليوم أن موجة التدفق الجديدة الـ 1600 م3 لمياه ‏نهر ‏الفرات، بدأت بالدخول في الساعات ‏الأخيرة إلى الحدود الإدارية ‏لمحافظة دير الزور من ‏منطقة الجزرات، ما سيؤدي إلى ارتفاع منسوب مياه ‏النهر من 70 – ‌‏‌‏100 سم‎.‎