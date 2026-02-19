السورية للمخابز تبدأ تأهيل مخبز “المزة 3” بدمشق

دمشق-سانا

بدأت المؤسسة السورية للمخابز بتأهيل مخبز “المزة 3” في دمشق، بهدف تحسين جودة الخبز، ورفع كفاءة خطوط الإنتاج، بما يضمن استقرار العملية الإنتاجية، وزيادة الطاقة التشغيلية للمخبز.

وأوضح مدير عام المؤسسة محمد الصيادي في تصريح لمراسل سانا اليوم الخميس، أن أعمال التأهيل، تشمل صيانة شاملة لخطوط الإنتاج، واستبدال الأجزاء المتضررة، وتحديث بعض التجهيزات الفنية.

وأكد الصيادي أن إعادة تأهيل المخبز تسهم في تعزيز توفر مادة الخبز في منطقة المزة والمناطق المجاورة، وتخفيف الضغط عن المخابز الأخرى، ولا سيما في أوقات الذروة، مبيناً أن المؤسسة مستمرة في تنفيذ خطتها لصيانة وتأهيل المخابز على امتداد المحافظات وفق أولويات محددة.

وبدأت المؤسسة السورية للمخابز في الخامس من الشهر الجاري، تأهيل مخبز الإطفائية بدمشق، بهدف رفع قدرته الإنتاجية وتعزيز جاهزيته.