محافظة طرطوس تقيم خيمة رمضانية لتعزيز روح التكافل الاجتماعي

طرطوس-سانا

أقامت محافظة طرطوس، بالتعاون مع إدارة المنطقة، ومديرية شؤون الشباب ومديرية الأوقاف، وبمساهمة من هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات التركية “IHH”، خيمة رمضانية ضمن الفعاليات المجتمعية لشهر رمضان المبارك، في خطوة تهدف إلى تعزيز روح التكافل الاجتماعي، وترسيخ القيم الإنسانية، وإيجاد مساحة جامعة لأبناء المجتمع بمختلف فئاته.

وأوضح المسؤول في إدارة المنطقة محمود الشامي في تصريح لمراسل سانا، أن هذه الفعالية تجسد معاني شهر رمضان كشهر خير وبركة، يعزز روح الألفة والمحبة، ويدعو إلى فعل الخير، لافتاً إلى أن الخيمة ستشهد خلال الفترة المقبلة فعاليات ثقافية متنوعة، بمشاركة جهات حكومية ومنظمات إغاثية وإنسانية، لتكون مساحة للحوار والتلاقي وتبادل الآراء بين مختلف فئات المجتمع.

من جانبه، بيّن مشرف الخيمة الرمضانية في مديرية شؤون الشباب مصطفى ناصر في تصريح مماثل، أن الخيمة تضم باقة متنوعة من الفعاليات الشبابية والدينية والثقافية، بهدف تعزيز القيم الإنسانية وروح التكافل خلال الشهر الفضيل، وتمكين الشباب من أداء دور فاعل في خدمة المجتمع.

وأشار ناصر إلى أن البرنامج يتضمن إفطار صائم بدعوة عامة، وجلسات حوارية، وفقرات إنشاد ديني، وفقرة الحكواتي، ومسابقات ثقافية وترفيهية، بما يسهم في تعزيز روح المحبة والتآخي بين أفراد المجتمع.

وأكدت مديرية شؤون الشباب حرصها على إشراك الشباب في تنظيم وإدارة الفعاليات، وتقديم ورشات عمل لتنمية مهارات القيادة والتواصل والعمل التطوعي، بما يعزز دورهم كشركاء أساسيين في التنمية المجتمعية، ضمن برنامج رمضاني متكامل يركز على الأنشطة الثقافية والدينية المخصصة للشباب.

وشهد اليوم الأول افتتاح الخيمة بحضور رسمي تخلله إفطار جماعي في أجواء رمضانية مميزة، وفقرة إنشاد ديني، وفقرة الحكواتي، إضافة إلى جلسة حوارية مع الدكتور أحمد زيدان المستشار الإعلامي في رئاسة الجمهورية.