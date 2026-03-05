العثور على رفات 14 شخصاً في عدرا الصناعية بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

استجابت الفرق المختصة في البحث عن المفقودين في الدفاع المدني السوري وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين، لبلاغ بوجود رفات بشرية في منطقة عدرا الصناعية بريف دمشق، يوم الإثنين الماضي.

وذكر الدفاع المدني السوري عبر قناته على تلغرام اليوم الأربعاء، أن فرقه استجابت لبلاغ وصل إلى مركزه في عدرا، يفيد بالعثور على رفات عظمية أثناء عمليات حفر وتجهيز أساسات لإنشاء مطحنة (منشأة غذائية) في المنطقة، مبيناً أن الفرق المختصة توجهت إلى الموقع، بالتنسيق مع النيابة العامة والجهات الأمنية، وتم فتح ضبط رسمي بالواقعة والإشراف على عملية انتشال الرفات.

وأشار الدفاع المدني إلى أن فرق إزالة مخلفات الحرب في المركز الوطني لمكافحة الألغام بوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، أجرت مسحاً للموقع قبل بدء فرق البحث عن المفقودين عملها، وذلك للتأكد من خلوه من الألغام أو الذخائر غير المنفجرة.

وبين أن عمليات البحث استمرت على مدار يومين في الموقع، حيث عثرت الفرق خلال اليوم الأول (الإثنين 2 آذار) على رفات تعود لأربعة أشخاص، كانت مبعثرة ومختلطة نتيجة أعمال الحفر الآلي (تركس) التي سبق وأجراها صاحب العقار، وفي اليوم الثاني (الثلاثاء 3 آذار)، تمكنت الفرق من انتشال رفات تعود لعشرة أشخاص إضافيين، مشيراً إلى أن الفرق المختصة جمعت الرفات والتي تعود لـ 14 شخصاً، وجرى العمل وفقاً للبروتوكولات الخاصة بتوثيق وجمع الرفات وانتشالها؛ تمهيداً لتسليمها للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ودعا الدفاع المدني الأهالي إلى عدم الاقتراب من مواقع الرفات أو المقابر الجماعية أو العبث بها، وإبلاغ مراكز الدفاع المدني السوري أو الجهات المسؤولة عند العثور على رفات بشرية أو مقابر جماعية، وعدم العبث بها تحت أي ظرف، مشدداً على أن أي تدخل غير مختص يُلحق ضرراً بالغاً بمسرح الجريمة، ويؤدي إلى طمس الأدلة الجنائية التي تُعد أساسية في الكشف عن مصير المفقودين وتحديد هوياتهم، وفي تعقب المتورطين بجرائم الاختفاء القسري.

يذكر أن الجهات المختصة عثرت خلال الأشهر الماضية على عدد من المقابر الجماعية في عدة مناطق من سوريا، تضم رفات مئات الأشخاص الذين قضوا نتيجة ممارسات النظام البائد وحلفائه خلال سنوات الثورة، فيما وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قرابة 177 ألف حالة اختفاء قسري منذ آذار عام 2011.