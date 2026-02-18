وزير التنمية الإدارية يبحث مع محافظ الرقة آليات تطوير العمل الإداري وتعزيز الجاهزية المؤسسية

الرقة-سانا

بحث وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف اليوم الأربعاء مع محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة آليات تطوير العمل الإداري في المحافظة، وتعزيز جاهزية الجهات العامة لتنفيذ مسارات التحول المؤسسي.

وتناول الاجتماع الذي عقد في مبنى المحافظة واقع العاملين في الجهات العامة، وأولويات إعادة تنظيم العمل داخل المؤسسات، إضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجهها، وسبل معالجتها ضمن إطار زمني واضح، يضمن رفع كفاءة الأداء، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الوزير السكاف أن المرحلة الراهنة تتطلب جهداً تنظيمياً وإدارياً موازياً لجهود إعادة الإعمار، مشيراً إلى أن بناء منظومة إدارية حديثة وقادرة على إدارة الموارد بكفاءة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار المؤسسي، وتعزيز فاعلية الأداء الحكومي.

ولفت إلى أهمية تمكين مديرية التنمية الإدارية في محافظة الرقة لتكون جهة تنفيذ ومتابعة لمسار التطوير المؤسسي، تتولى مواءمة السياسات المركزية مع احتياجات المحافظة، وتحليل الواقع التنظيمي، واقتراح المعالجات العملية، ومتابعة تنفيذ خطط إعادة الهيكلة، وبناء القدرات على المستوى المحلي.

من جانبه، أكد محافظ الرقة أهمية التنسيق المستمر مع وزارة التنمية الإدارية لدعم جهود تطوير الأداء المؤسسي، وتمكين الكوادر المحلية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل ورفع جودة الخدمات العامة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات ميدانية تنفذها وزارة التنمية الإدارية في المحافظات، لتعزيز الانسجام بين الأطر التشريعية ومتطلبات التطبيق العملي على المستوى المحلي وضمان فاعلية التنفيذ.

