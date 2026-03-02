السورية للاتصالات: عودة الاتصالات والإنترنت إلى درعا والسويداء بعد إصلاح الكبل الضوئي

دمشق-سانا

أعلنت الشركة السورية للاتصالات، اليوم، عودة خدمات الاتصالات، والإنترنت بشكل كامل إلى محافظتي درعا، والسويداء، وذلك بعد الانتهاء من أعمال إصلاح الكبل الضوئي المتضرر على المسار الواصل بين درعا، ودمشق.

وأوضحت الشركة، في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الإثنين، أن الفرق الفنية أنهت أعمال الصيانة، والاختبارات الفنية اللازمة، ما أسهم في إعادة الخدمة تدريجياً إلى المشتركين خلال الساعات الماضية، مؤكدة أن الشبكة تعمل حالياً بشكل مستقر.

وأعلنت الشركة السورية للاتصالات، أمس الأحد، تعرّض الكبل الضوئي الواصل بين درعا، ودمشق لقطعٍ طارئ، ما أدى إلى انقطاع خدمات الاتصالات، والإنترنت في محافظتي درعا، والسويداء، وتوجهت الفرق الفنية المختصة فوراً إلى موقع العطل، للبدء بأعمال الإصلاح، وإعادة الخدمة بأسرع وقت ممكن.