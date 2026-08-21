ارتفاع حاد في الإصابات بحمى الضنك في ماليزيا

كوالالمبور-سانا
أعلنت وزارة الصحة الماليزية اليوم الجمعة تسجيل ارتفاع حاد في حالات الإصابة بحمى الضنك في العاصمة كوالالمبور ومنطقة وادي كلانج المحيطة بها، محذرة من تزايد خطر انتشار المرض الذي ينقله البعوض إلى مناطق أخرى من البلاد.
وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر منصة “إكس”: إن الزيادة تركزت بشكل رئيسي في منطقة وادي كلانج، ولا سيما في كوالالمبور وبوتراجايا وولاية سيلانجور”، مشيرة إلى ارتفاع الإصابات بنسبة 106 بالمئة في كوالالمبور وبوتراجايا، و61 بالمئة في سيلانجور، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت الوزارة أنها كثفت إجراءات الوقاية والمكافحة، بما في ذلك الكشف المبكر عن الحالات ومكافحة ناقلات المرض، مؤكدة أن خطر الإصابة بحمى الضنك لا يزال مرتفعاً، ولا سيما مع تسجيل زيادة في عدد الحالات بولايات أخرى.
وأرجعت الوزارة ارتفاع الإصابات إلى عدة عوامل، بينها الظروف الجوية غير المستقرة، ولا سيما هطول الأمطار بالتزامن مع الطقس الحار، ما يوفر بيئة ملائمة لتكاثر بعوض “الزاعجة”، مؤكدة استمرارها في مراقبة الوضع وتعديل إجراءات المكافحة وفقاً للتطورات.
وينتقل “حمى الضنك” الفيروسي عبر البعوض، ويسبب ارتفاعاً شديداً في الحرارة والصداع والطفح الجلدي وآلام العضلات والمفاصل، وقد تؤدي الحالات الشديدة إلى مضاعفات خطيرة، بينها حمى الضنك النزفية.