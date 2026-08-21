ارتفاع حاد في الإصابات بحمى الضنك في ماليزيا

كوالالمبور-سانا‏

أعلنت وزارة الصحة الماليزية اليوم الجمعة تسجيل ارتفاع حاد في حالات الإصابة ‏بحمى الضنك في العاصمة كوالالمبور ومنطقة وادي كلانج المحيطة بها، محذرة من ‏تزايد خطر انتشار المرض الذي ينقله البعوض إلى مناطق أخرى من البلاد.‏

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر منصة “إكس”: إن الزيادة تركزت بشكل رئيسي في ‏منطقة وادي كلانج، ولا سيما في كوالالمبور وبوتراجايا وولاية سيلانجور”، مشيرة إلى ‏ارتفاع الإصابات بنسبة 106 بالمئة في كوالالمبور وبوتراجايا، و61 بالمئة في ‏سيلانجور، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.‏

وأوضحت الوزارة أنها كثفت إجراءات الوقاية والمكافحة، بما في ذلك الكشف المبكر ‏عن الحالات ومكافحة ناقلات المرض، مؤكدة أن خطر الإصابة بحمى الضنك لا ‏يزال مرتفعاً، ولا سيما مع تسجيل زيادة في عدد الحالات بولايات أخرى.‏

وأرجعت الوزارة ارتفاع الإصابات إلى عدة عوامل، بينها الظروف الجوية غير ‏المستقرة، ولا سيما هطول الأمطار بالتزامن مع الطقس الحار، ما يوفر بيئة ملائمة ‏لتكاثر بعوض “الزاعجة”، مؤكدة استمرارها في مراقبة الوضع وتعديل إجراءات ‏المكافحة وفقاً للتطورات.‏

وينتقل “حمى الضنك” الفيروسي عبر البعوض، ويسبب ارتفاعاً شديداً في الحرارة ‏والصداع والطفح الجلدي وآلام العضلات والمفاصل، وقد تؤدي الحالات الشديدة إلى ‏مضاعفات خطيرة، بينها حمى الضنك النزفية.‏