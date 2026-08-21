ارتفاع الواردات الصينية 22 بالمئة

بكين-سانا
أعلنت وزارة التجارة الصينية أن واردات البلاد واصلت نموها المستقر خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 22 بالمئة على أساس سنوي، مع تحقيق نمو إيجابي في الواردات من أكثر من 150 شريكاً تجارياً حول العالم.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” اليوم الجمعة عن المتحدث باسم الوزارة خه يا دونغ قوله: إن هذا النمو يعود إلى سياسات الصين الرامية إلى توسيع الانفتاح، إضافة إلى تنظيم أكثر من 40 فعالية ضمن سلسلة “التصدير إلى الصين” داخل البلاد وخارجها، ما أسهم في توسيع حضور المنتجات الأجنبية في السوق الصينية.
من جانبه، قال نائب رئيس الهيئة العامة للجمارك وانغ جيون: إن النمو السريع للواردات يسهم في تحقيق توازن أفضل في التجارة الخارجية الصينية، مشيراً إلى أن الصين حافظت على موقعها كثاني أكبر سوق للاستيراد عالمياً لمدة 17 عاماً متتالية.
وأوضح وانغ أن متوسط النمو السنوي للواردات الصينية بلغ 5.1 بالمئة خلال هذه الفترة، لترتفع حصة الصين من إجمالي الواردات العالمية من 7.9 بالمئة إلى نحو 10 بالمئة.
وكانت بيانات رسمية صينية، أظهرت في 9 آب الجاري تحسناً مطرداً في عدد من مؤشرات الاقتصاد الصيني خلال تموز الماضي، مع نمو مستقر للاستهلاك وتحسن هيكل الاستثمار واستمرار زخم الابتكار الصناعي.