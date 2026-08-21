ارتفاع الواردات الصينية 22 بالمئة

بكين-سانا‏

أعلنت وزارة التجارة الصينية أن واردات البلاد واصلت نموها المستقر خلال الأشهر ‏السبعة الأولى من العام الجاري، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 22 بالمئة على أساس سنوي، ‏مع تحقيق نمو إيجابي في الواردات من أكثر من 150 شريكاً تجارياً حول العالم.‏

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” اليوم الجمعة عن المتحدث باسم الوزارة خه يا ‏دونغ قوله: إن هذا النمو يعود إلى سياسات الصين الرامية إلى توسيع الانفتاح، إضافة ‏إلى تنظيم أكثر من 40 فعالية ضمن سلسلة “التصدير إلى الصين” داخل البلاد ‏وخارجها، ما أسهم في توسيع حضور المنتجات الأجنبية في السوق الصينية.‏

من جانبه، قال نائب رئيس الهيئة العامة للجمارك وانغ جيون: إن النمو السريع ‏للواردات يسهم في تحقيق توازن أفضل في التجارة الخارجية الصينية، مشيراً إلى أن ‏الصين حافظت على موقعها كثاني أكبر سوق للاستيراد عالمياً لمدة 17 عاماً ‏متتالية.‏

وأوضح وانغ أن متوسط النمو السنوي للواردات الصينية بلغ 5.1 بالمئة خلال هذه ‏الفترة، لترتفع حصة الصين من إجمالي الواردات العالمية من 7.9 بالمئة إلى نحو ‌‏10 بالمئة.‏

وكانت بيانات رسمية صينية، أظهرت في 9 آب الجاري تحسناً مطرداً في عدد من ‏مؤشرات الاقتصاد الصيني خلال تموز الماضي، مع نمو مستقر للاستهلاك وتحسن ‏هيكل الاستثمار واستمرار زخم الابتكار الصناعي.‏