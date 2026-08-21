ميتا تطلق تطبيقاً مستقلاً لـ«Meta AI» على أجهزة ماك

واشنطن-سانا

أطلقت شركة «ميتا» تطبيقاً مستقلاً لمساعدها للذكاء الاصطناعي «Meta AI» على أجهزة «ماك»، في خطوة تهدف إلى توسيع استخدام المساعد في العمل والإنتاجية، وتعزيز حضوره ضمن تطبيقات الذكاء الاصطناعي المخصصة لأجهزة الكمبيوتر.

وذكر موقع «ذا فيرج» التقني في تقرير نشره أمس الخميس أن التطبيق يتيح للمستخدم مشاركة نافذة محددة من شاشة جهاز «ماك» مع «Meta AI»، ليتمكن المساعد من تحليل المحتوى الظاهر وتقديم إجابات واقتراحات وإنشاء محتوى ذي صلة، إلى جانب دعم الإملاء الصوتي عبر مختلف التطبيقات.

ويستهدف التطبيق بشكل خاص أصحاب الأعمال الصغيرة ومنشئي المحتوى، إذ يتيح ربط الحسابات المهنية على «فيسبوك» و«إنستغرام» بالمساعد، والاستفادة من أدوات لتحليل أداء المنشورات والحملات الإعلانية والبيانات المرتبطة بها، بما يساعد في إعداد المحتوى وتطوير الاستراتيجيات الرقمية.

كما يدعم «Meta AI» ربط الحسابات المهنية بخدمات «غوغل وورك سبيس»، ما يتيح للمساعد الاستفادة من المعلومات الموجودة في المستندات وجداول البيانات وغيرها من أدوات العمل المتصلة، واستخدامها في إعداد المحتوى وتحليل البيانات وتلخيص أداء الأعمال.

ويأتي إطلاق التطبيق في إطار توجه «ميتا» لتوسيع وظائف مساعدها الذكي، حيث لا يقتصر على المحادثة والإجابة عن الأسئلة، بل يستفيد أيضاً من سياق العمل والمعلومات التي يتعامل معها المستخدم على جهاز الكمبيوتر، في ظل المنافسة المتزايدة بين شركات التكنولوجيا لتطوير مساعدين رقميين قادرين على تنفيذ مهام متعددة.