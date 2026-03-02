مائدة إفطار لنحو 4000 طالب وطالبة من قاطني السكن الجامعي بحلب

حلب-سانا

أقامت هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات التركية (IHH) في سوريا، بالتنسيق مع جامعة حلب، أمس الأحد فعالية “موائد الإفطار الشبابية” في ساحة مبنى رئاسة الجامعة، بمشاركة نحو أربعة آلاف طالب وطالبة من المقيمين في السكن الجامعي، وذلك في إطار تعزيز روح التكافل، والتلاقي بين الشباب خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد رئيس اتحاد الطلبة في محافظة حلب، عبد الله النايف، في تصريح لمراسل سانا، أن مأدبة الإفطار الجماعي ضمت أربعة آلاف طالب وطالبة بدعم من منظمة IHH، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تسهم في تعزيز أواصر المحبة والإخاء، وترسيخ قيم التعاون بين طلاب الجامعة.

بدوره، أعرب الطالب مصطفى عقاد عن امتنانه لهذه المبادرة، مؤكداً أنها ساعدت في دعم طلاب السكن الجامعي، وتخفيف الأعباء المادية عنهم خلال شهر رمضان، ما يمنحهم دافعاً أكبر للاستمرار في التعلم والتفوق، ويساعدهم على التركيز في دراستهم.

من جانبه، أوضح منسق شباب منظمة IHH في سوريا، حسين الرزوق، أن مبادرة الموائد الشبابية انطلقت العام الماضي واستفاد منها أكثر من 15 ألف طالب، فيما تستهدف خطة العام الحالي الوصول إلى 20 ألف طالب، مع السعي لتوسيع نطاق المبادرة لتشمل أعداداً أكبر، مبيناً أن فعالية جامعة حلب تُعد الأكبر ضمن هذا المشروع.

وتعكس مبادرة “موائد الإفطار الشبابية ” أهمية هذه الأنشطة في ترسيخ القيم الإنسانية، وتعزيز التواصل المجتمعي داخل الحرم الجامعي، ودعم روح التضامن والتكافل بين فئة الشباب.

