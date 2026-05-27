مقتل 3 أطفال وإصابة والدهم وطفليه الآخرين بانفجار لغم من مخلفات الحرب بريف الرقة الشمالي

الرقة-سانا

قُتل 3 أطفال وأصيب والدهم وطفلاه الآخران بجروح متفاوتة جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب صباح اليوم الأربعاء في قرية فاطسة الشركراك التابعة لمنطقة عين عيسى بريف الرقة الشمالي.

وفي تصريح لمراسل سانا أوضح مصطفى علي رمضان، عم الأطفال، بالرقة، أن الانفجار وقع نحو الساعة العاشرة صباحاً عندما توجه شقيقه خالد علي رمضان برفقة أطفاله على متن سيارة للبحث عن أغنام مفقودة في محيط القرية، التي كانت مهجورة لسنوات بسبب وقوعها على خطوط التماس خلال السنوات الماضية.

وبيّن رمضان أن الانفجار أسفر عن مقتل ثلاثة أطفال وإصابة طفلين آخرين، وجميعهم أبناء خالد علي رمضان، إضافة إلى إصابة والدهم، والقتلى هم حنان 5 سنوات، وجبل 7 سنوات، ومشعل 8 سنوات، بينما أُصيب معاذ 7 سنوات وبركات 4 سنوات.

من جانبه، أفاد الطبيب الشرعي الدكتور عبد الله أبو شعيب بأن والد الأطفال خالد علي رمضان (50 عاماً) يعاني إصابات بليغة تشمل كسوراً في الجمجمة والفك السفلي ونزيفاً دماغياً وكسوراً في الساقين، ما استدعى إدخاله إلى العناية المشددة ومتابعة حالته الصحية بشكل مستمر.

وأشار أبو شعيب إلى أن الطفلين المصابين يتلقيان العلاج في المشفى، وأن حالتهما مستقرة حالياً، مع وجود كسر في أحد الأطراف لدى أحدهما، بينما يخضع الآخر للمراقبة الطبية والمتابعة الدورية.

ولا تزال مساحات واسعة من المناطق السورية تعاني انتشار الألغام ومخلفات الحرب التي خلّفها النظام البائد، ما يجعلها مصدراً دائماً للحوادث المميتة، ويعيق عودة الأهالي إلى حياتهم الطبيعية، ويهدد الأنشطة الزراعية والتعليمية، ومنها محافظة الرقة، ولا سيما منطقة عين عيسى وقراها الواقعة على امتداد الطريق الدولي M4.



وتواصل فرق وزارتي الدفاع والطوارئ وإدارة الكوارث، بالتعاون مع الجهات المحلية، تنفيذ عمليات المسح والإزالة والتوعية بمخاطر الألغام، في إطار جهود مستمرة للحد من هذه التهديدات، وحماية المدنيين، ولا سيما الأطفال.