الأمن الداخلي في اللاذقية ‏يحقق بملابسات توقيف شاب مريض لضمان سلامة الإجراءات

اللاذقية-سانا



أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية أن الجهات المختصة تجري تحقيقاً في ملابسات توقيف الشاب محمد حسام الدين غميرة في قسم شرطة الحفة، وذلك على خلفية ادعاء ضده بسرقة مبلغ مالي، بهدف الوقوف على مجريات القضية والإجراءات التي اتُّخذت بحقه خلال فترة التوقيف.



وأشارت القيادة في بيان اليوم الجمعة إلى أن التحقيق يشمل التحقق من ظروف التوقيف ومدى توافق الإجراءات المتخذة مع الأصول القانونية المعتمدة، مع مراعاة الوضع الصحي للشاب الذي يعاني من مرض الناعور، واتخاذ ما يلزم لضمان حصوله على الرعاية الطبية المناسبة.



وأكدت قيادة الأمن الداخلي أن سلامة الموقوفين وحقوقهم وكرامتهم مصونة وفق القانون، وأن أي تجاوز يثبت وقوعه خلال إجراءات التوقيف أو التحقيق سيُتخذ بحقه الإجراء القانوني المناسب.

