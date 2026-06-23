الدفاع المدني يحذر من ارتفاع أمواج البحر على الساحل السوري

دمشق-سانا

حذر الدفاع المدني التابع لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من ارتفاع أمواج البحر بين نصف متر ومتر واحد في الساحل السوري، نتيجة تأثر المنطقة بحالة بحرية تترافق مع رياح جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 15 و30 كيلومتراً في الساعة.

وأوضح الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الثلاثاء من أن هذه الظروف البحرية تؤدي إلى مخاطر معتدلة على أنشطة الملاحة البحرية والصيد، ما يستوجب اتخاذ تدابير الحيطة والحذر من قبل الصيادين ومرتادي البحر وقادة القوارب.

ودعا إلى توخي الحذر أثناء الإبحار، وتجنب السباحة في أعماق البحر، والالتزام بالمناطق المخصصة للسباحة قرب الشاطئ، مع الانتباه إلى ارتفاع الأمواج والتيارات البحرية.

وأكد ضرورة متابعة النشرات البحرية والتحديثات الرسمية، والتأكد من جاهزية معدات السلامة البحرية، بما في ذلك سترات النجاة والحبال المساعدة، مشدداً على أهمية قيام قادة القوارب الصغيرة بتقييم ظروف البحر قبل الإبحار حفاظاً على سلامتهم وسلامة الركاب.