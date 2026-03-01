نقابة الأطباء البيطريين في سوريا تشكل لجنة لمنح صفة الاستشاري لافتتاح مكاتب تخصصية

دمشق-سانا

أعلنت نقابة الأطباء البيطريين في سوريا عن تشكيل لجنة لفحص الأطباء الراغبين بالحصول على صفة “استشاري” لافتتاح مكاتب تخصصية في مجالات الطب البيطري المتعددة.

وتتألف اللجنة المشكلة وفق القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، اليوم الأحد، من 3 متخصصين، برئاسة أحد أعضاء مجلس النقابة المركزية، وعضويتي رئيس الرابطة العلمية المتخصصة أو من يفوضه، وأحد أعضاء الهيئة التدريسية من إحدى كليات الطب البيطري.

وتتولى اللجنة وفق تصريح نقيب الأطباء البيطريين في سوريا حسين البلان لمراسل سانا، دراسة طلبات التقدم لنيل صفة الاستشاري وفق الشروط المعتمدة، وإجراء الفحصين العلمي والمهني للمتقدمين، على أن تجتمع بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة لذلك.

وأوضح البلان أن اللجنة معنية بفحص الأطباء البيطريين من أصحاب الخبرة الذين مضى على تخرجهم أكثر من عشر سنوات، والراغبين بالحصول على صفة استشاري لافتتاح مكاتب تخصصية استشارية في مجالات المجترات، والدواجن، والأدوية البيطرية، والحيوانات الأليفة.

فحص علمي ومهني

وأشار نقيب الأطباء البيطريين إلى أن منح صفة “الاستشاري” يتم بعد إجراء فحص علمي ومهني تجريه لجنة من الأطباء الاختصاصيين، مبيناً أن الطبيب الذي يجتاز الفحص يُسمح له بفتح مكتب استشاري لتقديم الاستشارات والخدمات الطبية البيطرية التخصصية المرتبطة بالمهنة.

وأكد البلان أن تنظيم عمل المكاتب الاستشارية ومنح صفة الاستشاري للأطباء ذوي الخبرة يسهم في تنشيط عمل القطاع البيطري، والاستفادة من الخبرات المتراكمة في الحقل، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة ويرتقي بالعمل المهني بشكل عام.

يأتي تشكيل هذه اللجنة في إطار تنظيم العمل المهني للنقابة، والارتقاء بمستوى الخدمات البيطرية التخصصية، ولا سيما في ظل تزايد الحاجة إلى خبرات متقدمة تدعم قطاع الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني في سوريا.

وتُعدّ المكاتب الاستشارية أحد الأطر المهنية المعتمدة التي تتيح للأطباء البيطريين من ذوي الخبرة الطويلة ممارسة العمل الاستشاري بشكل منظم، بعد استيفاء الشروط واجتياز الفحص العلمي والمهني، بما يضمن تطوير القطاع البيطري وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة.