محافظة درعا تبحث مع وجهاء وافدي السويداء سبل تحسين ظروفهم المعيشية والخدمية

درعا-سانا

عُقد اليوم في مبنى محافظة درعا لقاء موسّع جمع وجهاء الوافدين من بدو محافظة السويداء مع عدد من المسؤولين المحليين، بهدف مناقشة أبرز التحديات التي تواجههم وسبل تحسين ظروفهم المعيشية في مناطق الإيواء.

وشارك في اللقاء كل من خالد زين العابدين، مسؤول العلاقات العامة في المحافظة، وحسين النصيرات، مدير المكتب التنفيذي لشؤون المنظمات والطوارئ، حيث استمعا إلى مطالب ومقترحات الوجهاء، مؤكدين التزام المحافظة بتقديم الدعم الممكن بالتعاون مع الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية.

وتناول الاجتماع قضايا تتعلق بتأمين الخدمات الأساسية، وتخفيف معاناة الوافدين، إضافة إلى بحث آليات التنسيق المستقبلي لضمان استمرارية الاستجابة للاحتياجات العاجلة.

وأكد المشاركون في اللقاء أهمية استمرار هذه الاجتماعات لتعزيز الاستقرار الاجتماعي وترسيخ قيم التكافل والمسؤولية المشتركة بين أبناء المحافظة.

وتشهد محافظة درعا جهوداً متواصلة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاستجابة لاحتياجات الوافدين، وفي إطار السياسة الحكومية الرامية إلى دعم المكونات الوطنية كافة، تُعطى الأولوية لتأمين الخدمات الأساسية وتحقيق التكافل المجتمعي،و تأتي اللقاءات التنسيقية مع وجهاء الوافدين ضمن خطة وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز التواصل وتكريس مفهوم الشراكة في مواجهة التحديات الإنسانية.