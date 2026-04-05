أضرار مادية في فرن خان أرنبة ومنازل بريف القنيطرة جراء شظايا مسيّرة إيرانية

القنيطرة-سانا

سقطت شظايا طائرة مسيّرة إيرانية اعترضتها الدفاعات الجوية للاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم في بلدة خان أرنبة بريف القنيطرة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في فرن البلدة وبعض المنازل القريبة.

وقامت فرق الدفاع المدني في القنيطرة بمعاينة الموقع وتقييم حجم الأضرار، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة وضمان سلامة المدنيين في محيط المكان.

وتشهد مناطق جنوب سوريا وخاصة درعا والقنيطرة منذ نحو شهر سقوط شظايا، نتيجة الاعتراضات الجوية الإسرائيلية للصواريخ والمسيّرات التي تطلقها إيران باتجاه الأراضي المحتلة، ما خلّف أضراراً مادية مختلفة.