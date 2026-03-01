انقطاع الاتصالات والإنترنت في درعا والسويداء جراء قطع كبل ضوئي

دمشق-سانا

أعلنت الشركة السورية للاتصالات تعرّض الكبل الضوئي الواصل بين درعا ودمشق لقطعٍ طارئ، ما أدى إلى انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت في محافظتي درعا والسويداء.

وأوضحت الشركة، في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الأحد، أن الفرق الفنية المختصة توجهت فوراً إلى موقع العطل، للبدء بأعمال الإصلاح، وإعادة الخدمة بأسرع وقت ممكن.

وشهدت الشبكة الضوئية في فترات سابقة أعطالاً طارئة مماثلة، عملت الشركة السورية للاتصالات على معالجتها ضمن خطط صيانة وتحديث مستمرة للبنية التحتية، بهدف تعزيز استقرار الخدمات وتقليل زمن الانقطاعات.