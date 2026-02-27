الحرارة أدنى من معدلاتها وأمطار خفيفة في بعض المناطق السورية

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة انخفاضها في معظم المناطق السورية اليوم الجمعة، لتصبح أدنى من معدلاتها السنوية بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، نتيجة استمرار تأثر البلاد بمنخفض جوي.

وأوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن الطقس خلال النهار يكون بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء الفرصة لهطل أمطار خفيفة فوق المناطق الساحلية، والجزيرة، وأجزاء من المنطقة الوسطى، والجنوبية، مع تساقط خفيف للثلوج، فوق مرتفعات القلمون.

وخلال الليل يكون الجو بارداً بشكل عام وشديد البرودة في المرتفعات الجبلية، ويحذر من حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية وأجزاء من المناطق الداخلية والجزيرة، إضافة إلى تشكل الضباب في أجزاء من منطقة الجزيرة.

بينما تكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية، بين الخفيفة ومعتدلة السرعة، مع هبات نشطة تصل سرعتها إلى 65 كم/سا أحياناً، وخاصة في المناطق الجنوبية، والشرقية والبادية، مثيرة للغبار.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المحافظات السورية: