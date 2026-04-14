ارتفاع منسوب مياه الفرات في الرقة نتيجة زيادة التدفق من سد كديران

الرقة-سانا

أكّد مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الرقة رامي سلوم، ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات خلال الأيام القادمة، نتيجة زيادة كميات المياه المتدفقة من سد كديران.

وأوضح سلوم في تصريح لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، أن هذه الزيادة لن تشكل خطراً على القرى أو الأراضي الزراعية، مشيراً إلى أن التأثير قد يطال المعدات والآليات الزراعية المتواجدة على جانبي النهر.

ودعا سلوم، الأهالي إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، ولا سيما مراقبة منسوب المياه، والابتعاد عن الجسور الترابية والمؤقتة، وإبعاد الآليات والمعدات الزراعية عن مجرى النهر، إضافة إلى إبعاد الأطفال عن ضفافه حفاظاً على سلامتهم.

وفي إطار الإجراءات الاحترازية، أشار سلوم إلى وجود فرق غطس يجري العمل على تدريبها، تمهيداً لنشرها على ضفاف نهر الفرات وفي المواقع المائية، ولا سيما خلال موسم الصيف، بما يسهم في تعزيز إجراءات السلامة وحماية الأرواح والممتلكات.

وكانت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث أطلقت تحذيراً من ارتفاع منسوب نهر الفرات، داعية الأهالي إلى الالتزام بالتعليمات الوقائية.