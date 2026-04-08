وفاة شخصين وإصابة 9 آخرين جراء حوادث سير وحرائق خلال الساعات الـ 24 الماضية في عموم سوريا

دمشق-سانا

توفي شخصان وأصيب 9 آخرون، جراء حوادث سير وحرائق يوم أمس الثلاثاء في عموم سوريا، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.

وذكر الدفاع المدني عبر قناته على تلغرام، اليوم الأربعاء، أن فرقه استجابت لـ 9 حوادث سير أسفرت عن حالة وفاة (رجل) وإصابة 7 مدنيين، وأن فرقه قدمت الإسعافات الأولية للمصابين ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، فيما نقلت جثمان المتوفى إلى مشفى النبك.

ونصحت فرق الدفاع السائقين في ظل الظروف الجوية السائدة، بضرورة اتخاذ إجراءات السلامة، والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف المحمول.

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ21 حريقاً، منها 13 في المنازل والمحال التجارية، وحرائق أخرى متفرقة، أسفرت عن تسجيل حالة وفاة (رجل)، وحالتي اختناق مؤقت (مدني وعنصر إطفاء)، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهما في المكان ذاته، فيما تم نقل جثمان الرجل المتوفى إلى الطبابة الشرعية في مدينة حمص ليتم تسليمه لذويه أصولاً.

وشهد يوم الإثنين الماضي وفاة امرأة وإصابة 11 آخرين جراء حوادث سير، استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في مختلف المحافظات السورية.