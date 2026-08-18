حرائق الغابات تلتهم نحو 95 ألف هكتار في إندونيسيا خلال تموز

جاكرتا-سانا



أعلن وزير الغابات الإندونيسي راجا جولي أنتوني، اليوم الثلاثاء، أن حرائق الغابات أتت على نحو 95 ألف هكتار من الأراضي خلال شهر تموز الماضي، لترتفع المساحة المتضررة منذ بداية العام حتى نهاية الشهر إلى 202004 هكتارات.



ونقلت وكالة رويترز عن أنتوني قوله خلال جلسة برلمانية: إن المساحة المتضررة تجاوزت بالفعل المستويات المسجلة في عامي 2019 و2023، لكنها لا تزال أقل من مستوى عام 2015، الذي شهد موجة حرائق واسعة بالتزامن مع ظاهرة نينيو قوية.



وأوضح أن مؤشر ظاهرة النينيو تجاوز بحلول منتصف آب الجاري مستواه المسجل عام 2015، في حين لا تزال المساحة المتضررة من الحرائق أقل مقارنة بالفترة نفسها من ذلك العام، عندما أتت النيران على نحو 600 ألف هكتار.



وأظهرت بيانات وزارة الغابات أن الحرائق طالت 202004 هكتارات خلال الفترة من كانون الثاني إلى تموز الماضي، مقارنة بـ107465 هكتاراً خلال الأشهر الستة الأولى من العام.



وتتوقع وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية استمرار ظاهرة النينيو حتى مطلع عام 2027، فيما يُتوقع أن تبلغ الفترة الحرجة لحرائق الغابات والأراضي ذروتها خلال شهري آب وأيلول.



وكانت إدارة متنزه جبل برومو الوطني في جزيرة جاوة الشرقية أغلقته في التاسع من الشهر الجاري أمام جميع الأنشطة السياحية، جراء حريق غابات اندلع في منطقة فوهة البركان.