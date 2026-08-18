سوريا والطاقة الذرية تتفقان على معالجة “الضمانات العالقة” وتعزيز التعاون النووي السلمي

دمشق-سانا
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الاتفاق بين سوريا والوكالة الدولية للطاقة الذرية على خطوات محدّدة، يجري تنفيذها حالياً، تمكن الوكالة من معالجة مسائل الضمانات العالقة الناشئة عن أنشطة جرت في عهد النظام البائد، مشيرة إلى توسيع تعاونهما في مجال الاستخدامات السلمية للعلوم والتكنولوجيا النووية دعماً لأولويات التنمية الوطنية في سوريا.
وأوضحت الوزارة في بيان مشترك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الثلاثاء، أن الجانبين يعتبران الخطوات المتفق عليها خلال زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى سوريا يومي 17 و18 آب، بناء على دعوة الحكومة السورية، تقدّماً مهماً نحو تسوية مسائل الضمانات العالقة، وفتح مرحلة جديدة من التعاون الأوسع.
وأشارت الوزارة، إلى أنه لدى إتمام التفتيش وأنشطة التحقق على النحو المتفق عليه بين الجانبين، سيرفع المدير العام للوكالة الدولية ما توصل إليه من نتائج واستنتاجات إلى مجلس المحافظين في أقرب موعد ممكن، بغية نظر المجلس في هذه المسألة في دورته المقبلة، وصولاً إلى تسوية كاملة للمسائل العالقة. وسينفذ الجانبان الأنشطة المتبقية دون تأخير.
تسوية مسائل الضمانات العالقة الناشئة
وأكدت وزارة الخارجية أن زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تمثل أهم تقدّم أحرز حتى تاريخه في التعاون بين سوريا والوكالة، على طريق تسوية مسائل الضمانات العالقة الناشئة عن أنشطة غير معلنة تتصل بالنظام البائد، وذلك في إطار اتفاق الضمانات المعقودة مع سوريا بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وأوضحت الوزارة أن غروسي عقد اجتماعاً مع الوزير أسعد حسن الشيباني، وزار الموقع في دير الزور وموقعاً ثانياً متصلاً بالمواد النووية التي اكتشفتها سوريا مؤخراً.
الشيباني: سوريا ملتزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
وفي هذا السياق، أكد الوزير الشيباني التزام سوريا بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وبالتنفيذ الكامل لاتفاق الضمانات المنبثق عنها، مشدداً على أن سوريا بادرت من تلقاء نفسها إلى إطلاع الوكالة على هذه المسائل، انطلاقاً من قناعتها بأن الشفافية التامة في هذا المجال جزء لا يتجزأ من دور سوريا بوصفها مصدراً للاستقرار والأمن في محيطها.
كما شدد وزير الخارجية، على أن معالجة هذا الملف الموروث عن النظام البائد تندرج ضمن المسعى الوطني الأوسع الذي شرعت فيه سوريا منذ كانون الأول 2024.
غروسي: نرحب بتعاون سوريا مع الوكالة
ورحب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالدعم الذي يوليه الرئيس أحمد الشرع، للتنفيذ الفعال لأنشطة التحقق التي تضطلع بها الوكالة في سوريا، وبمبادرة التعاون التي أبدتها الحكومة السورية، والتي تجلت في انخراط شفاف وشامل مع الوكالة، شمل إعلان سوريا الصادر في 17 تموز / يوليو 2026، بشأن مواد نووية في موقع لم يسبق الإعلان عنه وحدّدته سوريا مؤخراً، فضلاً عن تقديم المعلومات، وإتاحة الوصول وفقاً لاتفاق الضمانات المعقود مع سوريا بموجب معاهدة عدم الانتشار وللخطوات العملية المتفق عليها بين الجانبين.
وأشار بيان الوزارة إلى إطلاع المدير العام للوكالة الدولية على أعمال الحفر التي تنفذها سوريا في محافظة دير الزور، حيث عاين معالم في الموقع ذات صلة بتقييم الوكالة للأنشطة المتصلة بالمجال النووي التي كانت تجري فيه سابقاً، لافتاً إلى استمرار هذه الأعمال وفقاً للخطوات العملية والجدول الزمني المتفق عليهما بين سوريا والوكالة.
ولفت البيان إلى أن السلطات السورية يسّرت إتمام التفتيش الأولي من قبل الوكالة للمواد النووية التي أعلنت عنها سوريا والذي سيستمر لإتمامه بشكل كامل، وهو ما يشكّل خطوةً أساسية نحو إخضاع هذه المواد لضمانات الوكالة، مبيناً أن أنشطة التحقق تتواصل وفقاً للخطوات العملية المتفق عليها بين الجانبين، ولاتفاق الضمانات المعقود بموجب معاهدة عدم الانتشار.
وزير الخارجية: سوريا تمارس مسؤوليتها السيادية على جميع المواد النووية على أراضيها
وأكد الوزير الشيباني، أن الجمهورية العربية السورية تمارس مسؤوليتها السيادية على جميع المواد النووية الموجودة على أراضيها، وأن هذه المواد تبقى في العهدة الوطنية السورية، لافتاً إلى أن سوريا ستواصل الاضطلاع بمسؤولياتها وفقاً لالتزاماتها الدولية ومصالحها الوطنية.
وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني استقبل في وقت سابق اليوم، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي، وجرى خلال اللقاء بحث التعاون، والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين الطرفين، بما يضمن حق سوريا السيادي والقانوني في الاستخدامات المدنية والسلمية للطاقة الذرية، ويعزز التعاون حول حل الملفات العالقة في مجلس محافظي الوكالة في أسرع وقت ممكن.