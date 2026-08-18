سوريا والطاقة الذرية تتفقان على معالجة “الضمانات العالقة” وتعزيز التعاون النووي السلمي

دمشق-سانا‏

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الاتفاق بين سوريا والوكالة الدولية للطاقة الذرية على خطوات ‏محدّدة، يجري تنفيذها حالياً، تمكن الوكالة من معالجة مسائل الضمانات العالقة الناشئة عن ‏أنشطة جرت في عهد النظام البائد، مشيرة إلى توسيع تعاونهما في مجال الاستخدامات السلمية ‏للعلوم والتكنولوجيا النووية دعماً لأولويات التنمية الوطنية في سوريا.

وأوضحت الوزارة في بيان مشترك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الثلاثاء، أن الجانبين ‏يعتبران الخطوات المتفق عليها خلال زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي ‏إلى سوريا يومي 17 و18 آب، بناء على دعوة الحكومة السورية، تقدّماً مهماً نحو تسوية مسائل ‏الضمانات العالقة، وفتح مرحلة جديدة من التعاون الأوسع.

وأشارت الوزارة، إلى أنه لدى إتمام التفتيش وأنشطة التحقق على النحو المتفق عليه بين الجانبين، ‏سيرفع المدير العام للوكالة الدولية ما توصل إليه من نتائج واستنتاجات إلى مجلس المحافظين في ‏أقرب موعد ممكن، بغية نظر المجلس في هذه المسألة في دورته المقبلة، وصولاً إلى تسوية كاملة ‏للمسائل العالقة. وسينفذ الجانبان الأنشطة المتبقية دون تأخير.

تسوية مسائل الضمانات العالقة الناشئة

وأكدت وزارة الخارجية أن زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تمثل أهم تقدّم أحرز ‏حتى تاريخه في التعاون بين سوريا والوكالة، على طريق تسوية مسائل الضمانات العالقة الناشئة عن ‏أنشطة غير معلنة تتصل بالنظام البائد، وذلك في إطار اتفاق الضمانات المعقودة مع سوريا بموجب ‏معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وأوضحت الوزارة أن غروسي عقد اجتماعاً مع الوزير أسعد حسن الشيباني، وزار الموقع في دير ‏الزور وموقعاً ثانياً متصلاً بالمواد النووية التي اكتشفتها سوريا مؤخراً.

الشيباني: سوريا ملتزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

وفي هذا السياق، أكد الوزير الشيباني التزام سوريا بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وبالتنفيذ ‏الكامل لاتفاق الضمانات المنبثق عنها، مشدداً على أن سوريا بادرت من تلقاء نفسها إلى إطلاع ‏الوكالة على هذه المسائل، انطلاقاً من قناعتها بأن الشفافية التامة في هذا المجال جزء لا يتجزأ من ‏دور سوريا بوصفها مصدراً للاستقرار والأمن في محيطها.

كما شدد وزير الخارجية، على أن معالجة هذا الملف الموروث عن النظام البائد تندرج ضمن المسعى ‏الوطني الأوسع الذي شرعت فيه سوريا منذ كانون الأول 2024.

غروسي: نرحب بتعاون سوريا مع الوكالة

ورحب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالدعم الذي يوليه الرئيس أحمد الشرع، ‏للتنفيذ الفعال لأنشطة التحقق التي تضطلع بها الوكالة في سوريا، وبمبادرة التعاون التي أبدتها ‏الحكومة السورية، والتي تجلت في انخراط شفاف وشامل مع الوكالة، شمل إعلان سوريا الصادر في ‌‏17 تموز / يوليو 2026، بشأن مواد نووية في موقع لم يسبق الإعلان عنه وحدّدته سوريا مؤخراً، ‏فضلاً عن تقديم المعلومات، وإتاحة الوصول وفقاً لاتفاق الضمانات المعقود مع سوريا بموجب ‏معاهدة عدم الانتشار وللخطوات العملية المتفق عليها بين الجانبين.

وأشار بيان الوزارة إلى إطلاع المدير العام للوكالة الدولية على أعمال الحفر التي تنفذها سوريا في ‏محافظة دير الزور، حيث عاين معالم في الموقع ذات صلة بتقييم الوكالة للأنشطة المتصلة بالمجال ‏النووي التي كانت تجري فيه سابقاً، لافتاً إلى استمرار هذه الأعمال وفقاً للخطوات العملية والجدول ‏الزمني المتفق عليهما بين سوريا والوكالة.

ولفت البيان إلى أن السلطات السورية يسّرت إتمام التفتيش الأولي من قبل الوكالة للمواد النووية ‏التي أعلنت عنها سوريا والذي سيستمر لإتمامه بشكل كامل، وهو ما يشكّل خطوةً أساسية نحو ‏إخضاع هذه المواد لضمانات الوكالة، مبيناً أن أنشطة التحقق تتواصل وفقاً للخطوات العملية ‏المتفق عليها بين الجانبين، ولاتفاق الضمانات المعقود بموجب معاهدة عدم الانتشار.

وزير الخارجية: سوريا تمارس مسؤوليتها السيادية على جميع المواد النووية على أراضيها

وأكد الوزير الشيباني، أن الجمهورية العربية السورية تمارس مسؤوليتها السيادية على جميع المواد ‏النووية الموجودة على أراضيها، وأن هذه المواد تبقى في العهدة الوطنية السورية، لافتاً إلى أن سوريا ‏ستواصل الاضطلاع بمسؤولياتها وفقاً لالتزاماتها الدولية ومصالحها الوطنية.

وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني استقبل في وقت سابق اليوم، المدير العام ‏للوكالة الدولية للطاقة الذرية ‏رافائيل ماريانو غروسي، وجرى خلال اللقاء بحث التعاون، والتأكيد ‏على أهمية مواصلة ‏التنسيق والتعاون بين الطرفين، بما يضمن حق سوريا السيادي والقانوني في ‏الاستخدامات المدنية ‏والسلمية للطاقة الذرية، ويعزز التعاون حول حل الملفات العالقة في مجلس ‏محافظي الوكالة في ‏أسرع وقت ممكن.