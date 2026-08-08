إدارة مكافحة المخدرات تحبط تهريب شحنة من المواد المخدرة في ريف ‏القنيطرة

القنيطرة-سانا
أحبطت إدارة مكافحة المخدرات تهريب شحنة من المواد المخدرة في ريف القنيطرة الجنوبي، وذلك خلال عملية أمنية استهدفت شبكة إجرامية كانت تخطط لتهريبها خارج البلاد.
وأوضحت الإدارة في بيان عبر قناتها على تلغرام اليوم السبت أن العملية أسفرت عن توقيف كل من: (ج.ف)، (خ.ح)، (ض.ف)،(س.ع) وضبط 17.5 كيلوغراماً من المواد المخدرة، ونحو 100 ألف حبة مخدرة، إضافة إلى سلاح حربي مع جعبة وذخيرته.
وأشارت إلى أن المضبوطات صودرت بالكامل، وأحيل الموقوفون إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وكانت إدارة مكافحة المخدرات ألقت أمس الجمعة القبض على شخصين يمتهنان الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، وضبطت 27 كغ من الحشيش، و5000 حبة كبتاغون، بالإضافة إلى أسلحة وذخائر كانت بحوزتهما خلال عملية أمنية في طرطوس.