إدارة مكافحة المخدرات تحبط تهريب شحنة من المواد المخدرة في ريف ‏القنيطرة

‏ ‏القنيطرة-سانا‏

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أحبطت إدارة مكافحة المخدرات تهريب شحنة من المواد المخدرة في ريف ‏القنيطرة الجنوبي، وذلك خلال عملية أمنية استهدفت شبكة إجرامية كانت ‏تخطط لتهريبها خارج البلاد.‏

وأوضحت الإدارة في بيان عبر قناتها على تلغرام اليوم السبت أن العملية أسفرت عن توقيف كل من: (ج.ف)، (خ.ح)، (ض.ف)،(س.ع) وضبط ‌‏17.5 كيلوغراماً من المواد المخدرة، ونحو 100 ألف حبة مخدرة، إضافة ‏إلى سلاح حربي مع جعبة وذخيرته.‏

‏ وأشارت إلى أن المضبوطات صودرت بالكامل، وأحيل الموقوفون إلى ‏القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.‏

وكانت إدارة مكافحة المخدرات ألقت أمس الجمعة القبض على شخصين ‏يمتهنان الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، وضبطت 27 كغ من الحشيش، ‏و5000 حبة كبتاغون، بالإضافة إلى أسلحة وذخائر كانت بحوزتهما خلال ‏عملية أمنية في طرطوس.‏