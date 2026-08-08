إدارة مكافحة المخدرات تحبط تهريب شحنة من المواد المخدرة في ريف ‏القنيطرة

photo 3 2026 08 08 15 17 19 إدارة مكافحة المخدرات تحبط تهريب شحنة من المواد المخدرة في ريف ‏القنيطرة

‏ ‏القنيطرة-سانا‏
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أحبطت إدارة مكافحة المخدرات تهريب شحنة من المواد المخدرة في ريف ‏القنيطرة الجنوبي، وذلك خلال عملية أمنية استهدفت شبكة إجرامية كانت ‏تخطط لتهريبها خارج البلاد.‏

وأوضحت الإدارة في بيان عبر قناتها على تلغرام اليوم السبت أن العملية أسفرت عن توقيف كل من: (ج.ف)، (خ.ح)، (ض.ف)،(س.ع) وضبط ‌‏17.5 كيلوغراماً من المواد المخدرة، ونحو 100 ألف حبة مخدرة، إضافة ‏إلى سلاح حربي مع جعبة وذخيرته.‏

‏ وأشارت إلى أن المضبوطات صودرت بالكامل، وأحيل الموقوفون إلى ‏القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.‏

وكانت إدارة مكافحة المخدرات ألقت أمس الجمعة القبض على شخصين ‏يمتهنان الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، وضبطت 27 كغ من الحشيش، ‏و5000 حبة كبتاغون، بالإضافة إلى أسلحة وذخائر كانت بحوزتهما خلال ‏عملية أمنية في طرطوس.‏

photo 1 2026 08 08 15 17 19 إدارة مكافحة المخدرات تحبط تهريب شحنة من المواد المخدرة في ريف ‏القنيطرة
photo 2 2026 08 08 15 17 19 إدارة مكافحة المخدرات تحبط تهريب شحنة من المواد المخدرة في ريف ‏القنيطرة
photo 4 2026 08 08 15 17 20 إدارة مكافحة المخدرات تحبط تهريب شحنة من المواد المخدرة في ريف ‏القنيطرة
photo 5 2026 08 08 15 17 20 إدارة مكافحة المخدرات تحبط تهريب شحنة من المواد المخدرة في ريف ‏القنيطرة
photo 6 2026 08 08 15 17 20 إدارة مكافحة المخدرات تحبط تهريب شحنة من المواد المخدرة في ريف ‏القنيطرة
photo 7 2026 08 08 15 17 20 إدارة مكافحة المخدرات تحبط تهريب شحنة من المواد المخدرة في ريف ‏القنيطرة
photo 8 2026 08 08 15 17 20 إدارة مكافحة المخدرات تحبط تهريب شحنة من المواد المخدرة في ريف ‏القنيطرة
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