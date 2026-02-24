وضع مشروع لمياه الشرب في الحجر الأسود بريف دمشق في الخدمة

ريف دمشق-سانا

وضعت المؤسسة العامة لمياه الشرب في دمشق وريفها، بالتعاون مع منظمة “أطباء بلا حدود”، اليوم الثلاثاء مشروع آبار رقم 1 في مدينة الحجر الأسود بريف دمشق في الخدمة، كأول مشروع مائي يتم تشغيله في المنطقة منذ سنوات، وذلك بعد استكمال أعمال إعادة تأهيل البنية التحتية اللازمة.

شراكة حقيقية وتعاون مع المنظمات

وأكد محافظ ريف دمشق عامر الشيخ في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن تنفيذ المشروع يعد ثمرة شراكة حقيقية وتعاون بين الجهات المعنية والمجتمع المحلي وعدد من المنظمات الإنسانية، وفي مقدمتها منظمة “أطباء بلا حدود”، حيث تضافرت الجهود لإعادة تأهيل البنية التحتية للمياه في المدينة، مبيناً أن المشروع سيسهم في إنهاء معاناة الأهالي فيما يتعلق بمياه الشرب، داعياً جميع الشركاء للمساهمة في إطلاق مشاريع خدمية وتنموية أخرى تشمل إزالة الأنقاض وتأهيل المدارس والمراكز الصحية لإعادة الحياة إلى المدينة.

وأشار الشيخ إلى أن المشروع تضمن تأهيل بئرين لمياه الشرب باستطاعة إنتاجية تبلغ 50 متراً مكعباً في الساعة لكل بئر، إضافة إلى إعادة تأهيل وترميم خزان مياه بسعة 500 متر مكعب، وتجهيزه بمحطة طاقة كهربائية لضمان استمرارية التشغيل، موضحاً أنه سيتم قريباً إطلاق مشروع لاستكمال إصلاح شبكة المياه بما يحقق وصول مياه الشرب إلى كل منزل في الحجر الأسود.

تحسين واقع مياه الشرب في المدينة

بدوره، أكد مدير عام المؤسسة العامة لمياه الشرب في دمشق وريفها المهندس أحمد درويش، أن وضع المشروع رقم 1 في مدينة الحجر الأسود بالخدمة جاء عقب الانتهاء من أعمال التأهيل الشاملة التي خضع لها المشروع، وبدعم وتمويل من منظمة أطباء بلا حدود، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين واقع خدمات مياه الشرب في المدينة.

وأوضح درويش أن الأعمال تضمنت تشغيل بئرين وتزويد المشروع بمنظومة طاقة شمسية باستطاعة 75 كيلوواط، بما يضمن استدامة التشغيل وتخفيف الأعباء التشغيلية، إضافة إلى إعادة تأهيل الخزان العالي بسعة 500 متر مكعب، وتنفيذ أعمال مدنية شملت بناء سور لحماية تجهيزات المحطة وضمان سلامتها.

وبيّن درويش أن المشروع سيسهم بضخ نحو 100 متر مكعب من المياه في الساعة، لتلبية احتياجات أهالي بلدة الحجر الأسود، بالتوازي مع تزايد أعداد السكان العائدين إلى منازلهم، حيث يبلغ عدد المقيمين في المنطقة حالياً نحو 30 ألف نسمة وفق الإحصاءات الرسمية.

تحسين الواقع الخدمي

رئيس مجلس مدينة الحجر الأسود براء بركات بين من جانبه أن وضع مشروع مياه الشرب في الخدمة اليوم يمثل خطوة أساسية في تحسين الواقع الخدمي لأهالي المدينة، ويؤكد جدية العمل في الاستجابة لاحتياجات المواطنين، لافتاً إلى أن ما تحقق يعكس بداية مسار متكامل لإعادة تأهيل المدينة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبنائها.

بدوره، أوضح مدير مشاريع المياه والإصحاح في منظمة أطباء بلا حدود صالح محمد أن المنظمة نفذت مشروع إعادة تأهيل محطة مياه الحجر الأسود بوصفه أول مشروع في مجال المياه يُنجز في المدينة.

وأشار محمد إلى أن الأعمال شملت قياس غزارة الآبار، وربطها بالخزان الرئيسي، إضافة إلى تأهيل غرفة التحكم وغرفة إدارة المشروع، وإنشاء غرفة مخصصة للحراسة، وتركيب منظومة طاقة شمسية مؤلفة من 120 لوحاً شمسياً مع ملحقاتها الفنية، بما يضمن استدامة التغذية الكهربائية واستمرارية ضخ المياه.

تأمين الاحتياج المائي لسكان الحجر الأسود

ولفت محمد إلى أن الهدف الأساسي للمشروع يتمثل في تأمين الاحتياج المائي لسكان الحجر الأسود، والمساهمة في تشجيع الأهالي على العودة إلى منازلهم بعد سنوات من التهجير والنزوح، مشيراً إلى أن المنظمة تنفذ عدة مشاريع في دمشق وريفها ودرعا وريفها، كما تستعد لإطلاق مشروع جديد في قرية صور لتزويد المياه عبر تأهيل بئر يعمل بالطاقة الشمسية، إلى جانب مشاريع أخرى في مدينة الحراك.

وكانت المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة دمشق وريفها، بالتعاون مع منظمة أوكسفام الدولية، قد وضعت في الرابع من الشهر الجاري أربع آبار مياه في الخدمة بمدينة دوما بريف دمشق، وذلك بهدف تحسين الواقع المائي وتزويد الأهالي بمياه صالحة للشرب.