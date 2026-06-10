مصرع امرأتين وإصابة أربعة أشخاص بحادث سير على طريق أثريا غرب الرقة

الرقة-سانا

لقيت امرأتان مصرعهما، وأصيب أربعة أشخاص، بينهم طفلان، جراء حادث سير وقع فجر اليوم الأربعاء على طريق أثريا في الريف الغربي لمحافظة الرقة.

وذكرت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة الرقة عبر قناتها على تلغرام، أن فرق الدفاع المدني السوري استجابت للحادث فور تلقي البلاغ، وعملت على إسعاف المصابين، ونقلهم إلى مشفى الطبقة الوطني، كما نقلت جثماني الضحيتين إلى المشفى.

وأوضحت المديرية أن الحادث نجم عن اصطدام حافلة نقل ركاب (باص 24 راكباً) بحاملة حصادة، ما أسفر عن مصرع امرأتين، وإصابة رجلين وطفلين بجروح ورضوض متفاوتة.

كما عملت فرق الدفاع المدني على تأمين موقع الحادث، وإزالة العوائق، وفتح الطريق أمام حركة المرور.

ويشهد طريق أثريا، الذي يربط محافظة الرقة بالمحافظات الأخرى، حركة مرورية كثيفة، ولا سيما خلال موسم الحصاد، ما يزيد من مخاطر الحوادث المرورية، نتيجة تداخل حركة الآليات الزراعية الثقيلة مع وسائل النقل العامة والخاصة.