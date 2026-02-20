وحدات من الجيش تطلق مدفع رمضان في ساحة الجندي المجهول بدمشق

447A0506 وحدات من الجيش تطلق مدفع رمضان في ساحة الجندي المجهول بدمشق

دمشق-سانا

أقامت وحدات من الجيش العربي السوري فعالية إطلاق “مدفع رمضان” إيذاناً ببدء موعد أذان المغرب في ساحة الجندي المجهول بدمشق، في تقليد يجسد إحياء الموروث الشعبي والثقافي المرتبط بالشهر الفضيل في سوريا.

وأكد مدير العلاقات الإعلامية في وزارة الدفاع عدي العبد الله، في تصريح لمراسل سانا، أن إطلاق مدفع رمضان يشكل جزءاً أصيلاً من التراث الرمضاني الذي ارتبط بذاكرة السوريين، مبيناً أن مشاركة وحدات الجيش في هذه الفعالية تأتي في إطار الحرص على صون العادات والتقاليد الرمضانية وتعزيز حضورها في الوجدان الجمعي، ويؤكد عمق الروابط المعنوية بين القوات المسلحة وأبناء الشعب السوري.

عدي العبدالله وحدات من الجيش تطلق مدفع رمضان في ساحة الجندي المجهول بدمشق

وأوضح العبد الله أن دويّ المدفع عند موعد الإفطار يحمل رسالة طمأنينة وأمن لجميع السوريين، بعد سنوات من معاناتهم من جرائم النظام البائد حيث يعكس تلاحم الجيش مع الشعب، ويعزز الثقة المتبادلة ويكرس وحدة الصف الوطني.

وأشار العبد الله إلى أن هذه الفعالية تندرج ضمن المسؤولية المجتمعية للقوات المسلحة، ولا سيما في المناسبات الوطنية والدينية، لافتاً إلى أن مدفع رمضان يضفي أجواء من البهجة في نفوس الصائمين، ولا سيما الأطفال، ويجسد ارتباط الجانب العسكري بالقيم الدينية والإنسانية التي يجتمع عليها السوريون.

وأعرب عدد من المشاركين عن سعادتهم البالغة بالمشاركة في فعالية “مدفع رمضان” التي أعادت إلى الأذهان ذكريات الطفولة وما كان يرافق الشهر الفضيل من طقوس وتقاليد مميزة، مؤكدين أن هذه المبادرة تسهم في إحياء موروث اجتماعي ارتبط بوجدان السوريين.

وأشاروا إلى أن فعالية الجيش تحمل دلالات رمزية تعكس مكانته بين أبناء الشعب، وحرصه على مشاركة المواطنين أفراحهم ومناسباتهم الدينية، بما يعزز أجواء الطمأنينة والتآلف خلال شهر رمضان المبارك.

حضر إطلاق المدفع عدد من ضباط وعناصر الجيش وفعاليات شعبية..

447A0517 وحدات من الجيش تطلق مدفع رمضان في ساحة الجندي المجهول بدمشق
447A0522 وحدات من الجيش تطلق مدفع رمضان في ساحة الجندي المجهول بدمشق
447A0536 وحدات من الجيش تطلق مدفع رمضان في ساحة الجندي المجهول بدمشق
447A0547 وحدات من الجيش تطلق مدفع رمضان في ساحة الجندي المجهول بدمشق
447A0551 وحدات من الجيش تطلق مدفع رمضان في ساحة الجندي المجهول بدمشق
راني الغبرا وحدات من الجيش تطلق مدفع رمضان في ساحة الجندي المجهول بدمشق
القمر العملاق يضيء سماء سوريا الليلة.. الجمعية الفلكية: تأثير طفيف على المد والجزر
ندوة تكريميّة في حمص للأب باولو دالوليو بعد 12 عاماً على اختفائه
حملة إغاثية في بصر الحرير لدعم الأسر التي اضطرت لمغادرة منازلها في السويداء
وزير الإعلام: جريمة زيدل محاولة لإثارة الفتنة والدولة السورية نجحت في تطويقها سريعاً
استعداداً لموسم الري… أعمال تعزيل ‏وصيانة وتجهيز شبكات وخزانات الري والسدود في سهل عكار بطرطوس
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك