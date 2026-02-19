الشؤون الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية تبحثان أوضاع العمال السوريين في الجولان المحتل

photo 1 2026 02 19 22 48 06 الشؤون الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية تبحثان أوضاع العمال السوريين في الجولان المحتل

دمشق-سانا

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، مع مبعوث المدير العام لمنظمة العمل الدولية كونستانتينوس بابا داكيس، والمنسق القطري للمنظمة في سوريا محمد  أنس السبع، أوضاع العمال السوريين في الجولان العربي السوري المحتل، وذلك بمشاركة محافظ القنيطرة أحمد الدالاتي.

photo 3 2026 02 19 22 48 06 الشؤون الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية تبحثان أوضاع العمال السوريين في الجولان المحتل

وتناول الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة، وفقاً لقناتها عبر تلغرام، اليوم الخميس، أبرز النقاط التي ينبغي التركيز عليها فيما يتعلق بأوضاع العمال السوريين في الجولان، وذلك في إطار إعداد التقرير السنوي حول أوضاع العمال بالأراضي العربية المحتلة، بما في ذلك الجولان.

photo 4 2026 02 19 22 48 06 الشؤون الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية تبحثان أوضاع العمال السوريين في الجولان المحتل

كما تمّت مناقشة الصعوبات والانتهاكات التي يتعرض لها هؤلاء العمال في مجالات متعددة، ولا سيما الممارسات العنصرية والتمييزية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.

وكان مركز أنباء الأمم المتحدة نقل في كانون الأول الماضي، عن المتحدث باسم المنظمة ستيفان دوجاريك قوله: إن “سكان الجولان يواصلون احتجاجهم أمام قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أوندوف)، على وجود الجيش الإسرائيلي وأفعاله هناك”، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تعمل على معالجة هذه المخاوف.

photo 2 2026 02 19 22 48 06 الشؤون الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية تبحثان أوضاع العمال السوريين في الجولان المحتل
وفاة طفلة وإصابة شقيقتها جراء حريق بمنزلهما في قرية الكندرلية في حلب
نقابة المحامين السوريين تكرم شرطي مرور تقديراً لانضباطه أثناء تأدية واجبه في دمشق
القائد الشرع يستضيف وفداً من الجالية السورية في ألمانيا
مشروع أبراج دمشق… 20 ألف شقة موزعة على أكثر من 60 برجاً
مصدر في الحكومة السورية: مؤتمر قسد ضربة لجهود التفاوض الجارية والحكومة لن تشارك في اجتماعات باريس
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك