الشؤون الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية تبحثان أوضاع العمال السوريين في الجولان المحتل

دمشق-سانا

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، مع مبعوث المدير العام لمنظمة العمل الدولية كونستانتينوس بابا داكيس، والمنسق القطري للمنظمة في سوريا محمد أنس السبع، أوضاع العمال السوريين في الجولان العربي السوري المحتل، وذلك بمشاركة محافظ القنيطرة أحمد الدالاتي.

وتناول الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة، وفقاً لقناتها عبر تلغرام، اليوم الخميس، أبرز النقاط التي ينبغي التركيز عليها فيما يتعلق بأوضاع العمال السوريين في الجولان، وذلك في إطار إعداد التقرير السنوي حول أوضاع العمال بالأراضي العربية المحتلة، بما في ذلك الجولان.

كما تمّت مناقشة الصعوبات والانتهاكات التي يتعرض لها هؤلاء العمال في مجالات متعددة، ولا سيما الممارسات العنصرية والتمييزية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.

وكان مركز أنباء الأمم المتحدة نقل في كانون الأول الماضي، عن المتحدث باسم المنظمة ستيفان دوجاريك قوله: إن “سكان الجولان يواصلون احتجاجهم أمام قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أوندوف)، على وجود الجيش الإسرائيلي وأفعاله هناك”، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تعمل على معالجة هذه المخاوف.